€ 5.0823
|
$ 4.3826
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

 
Data actualizării: 15:26 23 Oct 2025 | Data publicării: 14:22 23 Oct 2025

Unde sunt alegeri pe 7 decembrie: Lista tuturor localităților
Autor: Doinița Manic

Unde sunt alegeri pe 7 decembrie: Lista tuturor localităților FOTO: Agerpres
 

Află în articol unde vor fi alegeri pe 7 decembrie.

Guvernul a adoptat, joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parţiale, pentru primarul general al municipiului Bucureşti şi preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. A fost aprobată data de 7 decembrie, iar perioada electorală va începe pe 2 noiembrie.

Astfel, în prima duminică din decembrie, vom avea alegeri în București, pentru funcția de primar general al Capitalei, dar și în Buzău, pentru funcția de preşedinte al Consiliului Judeţean. Totodată, vom avea alegeri în următoarele localități:

  • comuna Retea (judeţul Bihor),
  • comuna Mihai Eminescu (judeţul Botoşani), 
  • comuna Marga (judeţul Caraş-Severin),
  • comuna Dobromir,
  • comuna Lumina (judeţul Constanţa),
  • oraşul Găeşti (judeţul Dâmboviţa),
  • comuna Şopot (judeţul Dolj),
  • comuna Valea Ciorii (judeţul Ialomiţa),
  • comuna Vânători (judeţul Iaşi),
  • comuna Poienile de sub Munte,
  • comuna Şieu (judeţul Maramureş),
  • comuna Cârţa (judeţul Sibiu). 

Calendarul alegerilor

În plus, s-a stabilit că, având în vedere că este vorba despre alegeri parţiale, termenele acţiunilor vor fi reduse la jumătate, cu excepţia celor de 24 de ore.

Astfel, din 11 noiembrie începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar.

Din data de 12 noiembrie începe depunerea candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi pentru funcţia de primar general al Capitalei.

În maximum 5 zile de la data înfiinţării birourilor electorale de circumscripţie se va face înregistrarea alianţelor electorale.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea alegerilor, dar nu mai târziu de 17 noiembrie, se va încheia perioada de depunere a candidaturilor.

Campania electorală se va desfăşura în perioada 22 noiembrie - 6 decembrie. Cel mai târziu cu cinci zile înainte de data alegerilor se vor tipări buletinele de vot, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alegeri 7 decembrie
alegeri partiale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Anca Alexandrescu a făcut marele anunț pentru alegerile de la Primăria București
Publicat acum 27 minute
Revoluționar: Roboți în miniatură din ADN. Cum pot "florile" inteligente să livreze medicamente în corp și să facă intervenții 
Publicat acum 37 minute
Cum va fi vremea în ziua de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Precizările Elenei Mateescu, ANM
Publicat acum 52 minute
Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de absolvire - FOTO în articol
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Ministrul Economiei trimite Corpul de Control la ANPC
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Oct 2025
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 21 Oct 2025
Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu
Publicat acum 21 ore si 55 minute
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat acum 21 ore si 12 minute
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close