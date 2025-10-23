Unde sunt alegeri pe 7 decembrie: Lista tuturor localităților

Guvernul a adoptat, joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parţiale, pentru primarul general al municipiului Bucureşti şi preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. A fost aprobată data de 7 decembrie, iar perioada electorală va începe pe 2 noiembrie.

Astfel, în prima duminică din decembrie, vom avea alegeri în București, pentru funcția de primar general al Capitalei, dar și în Buzău, pentru funcția de preşedinte al Consiliului Judeţean. Totodată, vom avea alegeri în următoarele localități:

comuna Retea (judeţul Bihor),

comuna Mihai Eminescu (judeţul Botoşani),

comuna Marga (judeţul Caraş-Severin),

comuna Dobromir,

comuna Lumina (judeţul Constanţa),

oraşul Găeşti (judeţul Dâmboviţa),

comuna Şopot (judeţul Dolj),

comuna Valea Ciorii (judeţul Ialomiţa),

comuna Vânători (judeţul Iaşi),

comuna Poienile de sub Munte,

comuna Şieu (judeţul Maramureş),

comuna Cârţa (judeţul Sibiu).

Calendarul alegerilor

În plus, s-a stabilit că, având în vedere că este vorba despre alegeri parţiale, termenele acţiunilor vor fi reduse la jumătate, cu excepţia celor de 24 de ore.

Astfel, din 11 noiembrie începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar.

Din data de 12 noiembrie începe depunerea candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi pentru funcţia de primar general al Capitalei.

În maximum 5 zile de la data înfiinţării birourilor electorale de circumscripţie se va face înregistrarea alianţelor electorale.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea alegerilor, dar nu mai târziu de 17 noiembrie, se va încheia perioada de depunere a candidaturilor.

Campania electorală se va desfăşura în perioada 22 noiembrie - 6 decembrie. Cel mai târziu cu cinci zile înainte de data alegerilor se vor tipări buletinele de vot, potrivit Agerpres.