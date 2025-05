Unde a votat Victor Ponta. Candidatul independent a luat o decizie spontană / foto în articol

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale din 4 mai 2025, a votat duminică la secția 311 Corbi, după ce a luat o decizie spontană în timp ce se afla în drum spre București.

„Candidatul independent la alegerile prezidentiale Victor Ponta, în drum spre Bucureşti, a luat decizia spontan de a vota la sectia 311 Corbi”, informează biroul de presă al candidatului.

„Am votat la secția de votare de lângă Sfânta Mănăstire de la „Corbii de Piatră”! Îi rog pe toți românii să vină la vot! Am votat și am „pontat” pentru România și pentru români, cu credința că Dumnezeu ne-a dat o țară și un popor binecuvântat și că, și acum, ne va da puterea să ne alegem conducători buni și drepți; cred, de asemenea, că împreună putem să trecem peste criza actuală, protejând drepturile suverane ale românilor la sănătate, educație, pensie, salariu, taxe mici, prosperitate și respect, aici, în România, și peste tot unde trăiesc concetățenii noștri! Am votat pentru competență, seriozitate, hărnicie și, mai ales, pentru speranța că viitorul ne aparține!”, a scris Ponta pe Facebook.

Este ultimul candidat din cei 11 care și-a exercitat dreptul la vot la aceste alegeri prezidențiale.

Victor Ponta a postat și câteva fotografii de la Mănăstirea rupestră Corbii de Piatră. Aceasta este situată în comuna Corbi din județul Argeș și este una dintre cele mai vechi așezări monahale rupestre din România, fiind săpată direct într-un perete de stâncă de gresie. Aceasta datează, conform tradiției și cercetărilor arheologice, din secolul al XIV-lea, dar sunt indicii că locul ar fi fost folosit ca lăcaș religios încă din perioada dacică sau din primele secole creștine. Particularitatea sa constă în biserica dublă, unică în România, și în faptul că spațiul liturgic este săpat complet în stâncă, oferind un exemplu rar de arhitectură monahală rupestră.

De-a lungul timpului, Mănăstirea Corbii de Piatră a fost un important centru spiritual și cultural al zonei. A fost refăcută în anul 1512 de voievodul Neagoe Basarab, care a redat locului funcția de mănăstire ortodoxă. În apropierea mănăstirii se găsesc cruci vechi de piatră și chilii săpate tot în stâncă, ceea ce sugerează o comunitate monahală înfloritoare. Astăzi, mănăstirea este un loc de pelerinaj și atracție turistică, apreciată atât pentru valoarea sa spirituală, cât și pentru peisajul natural spectaculos în care este amplasată.

Foto: Facebook Victor Ponta

Reamintim că la ora 16:00, prezența la vot a fost de 36.22%, prezentându-se la urne aproape 6 milioane de români. Dintre aceștia, aproape 800.000 au votat în diaspora.

Candidaţii la alegerile prezidenţiale 2025 sunt:

• Poziția nr. 1 – George-Nicolae Simion – Alianța pentru Unirea Românilor



• Poziția nr. 2 – George-Crin-Laurențiu Antonescu – Alianța Electorală „România, Înainte”



• Poziția nr. 3 – Elena-Valerica Lasconi – Uniunea Salvați România



• Poziția nr. 4 – Cristian-Vasile Terheș – Partidul Național Conservator Român



• Poziția nr. 5 – Marcela-Lavinia Șandru – Partidul Umanist Social Liberal



• Poziția nr. 6 – Victor-Viorel Ponta – candidat independent



• Poziția nr. 7 – Sebastian-Constantin Popescu – Partidul Noua Românie



• Poziția nr. 8 – Silviu Predoiu – Partidul Liga Acțiunii Naționale



• Poziția nr. 9 – John-Ion Banu-Muscel – candidat independent



• Poziția nr. 10 – Petru-Daniel Funeriu – candidat independent



• Poziția nr. 11 – Nicușor-Daniel Dan – candidat independent

