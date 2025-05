Alegerile în Diaspora, Livetext. Românii din străinatate ies la vot

Alegerile prezidențiale atrag un interes semnificativ din partea românilor din afara granițelor țării. Până sâmbătă, la ora 12:00 (ora României), nu mai puțin de 157.404 cetățeni români din diaspora s-au prezentat la urne pentru a-și alege viitorul președinte, potrivit datelor centralizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă.

Procesul de vot în străinătate a început joi seara, la ora 22:00, ora României (ora locală 7:00 în unele țări), și continuă până sâmbătă. Pe lângă cei care au votat direct în secțiile de votare, 4.106 români au ales să își exercite dreptul prin corespondență. În total, numărul voturilor înregistrate în diaspora a ajuns la 161.510.

Unde s-a votat cel mai mult

Cei mai mulți alegători români din afara țării s-au mobilizat în Italia, unde s-au înregistrat 26.510 voturi. Urmează Germania, cu 23.393 alegători, și Regatul Unit, cu 22.521. În Spania au votat până acum 20.009 cetățeni români, în Republica Moldova – 19.457, iar în Franța s-au înregistrat 7.218 voturi.

Trei zile dedicate votului în afara țării

Procesul electoral pentru românii din diaspora se desfășoară pe parcursul a trei zile:

vineri, 2 mai, între orele 7:00 – 21:00 (ora locală);

sâmbătă, 3 mai, între 7:00 – 21:00 (ora locală);

duminică, 4 mai, între orele 7:00 (ora locală) și 21:00 (ora României).

Pentru acest scrutin, în afara granițelor României au fost organizate 965 de secții de votare, unde pot vota toți cetățenii români prezenți în străinătate în ziua alegerilor, indiferent dacă au sau nu domiciliu ori reședință în afara țării.

În semn de protest, românii își expun votul în online. Avertismente de la BEC

Biroul Electoral Central a emis sâmbătă un avertisment , subliniind că orice formă de captare de imagini – fie prin poze, fie prin înregistrări video – a buletinului de vot este strict interzisă. Atenționarea vine în contextul în care, în ultimele 48 de ore, au circulat pe rețelele sociale clipuri în care mai mulți alegători se filmează în timp ce votează, direct din cabina de vot, publicând apoi materialele respective online.

"Având în vedere multiplele sesizări privind persoane care se filmează în cabina de vot şi fac publice înregistrările în mediul online, dezvăluindu-şi opţiunea de vot şi încălcând secretul votului, Biroul Electoral Central atrage atenţia asupra caracterului ilicit al acestui comportament. Aceste acţiuni contravin dispoziţiilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, potrivit cărora "mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept". De asemenea, acestea încalcă prevederile art. 11 alin. (1) din Decizia Biroului Electoral Central nr. 22D/2025 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru preşedintele României din anul 2025 în condiţii de legalitate, egalitate şi integritate, care stipulează că "fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot este interzisă"", se arată într-un comunicat al BEC, transmis sâmbătă.

Conform sursei citate, "astfel de acţiuni se circumscriu contravenţiilor prevăzute de art. 55 lit. m) din Legea nr. 370/2004 şi pot atrage răspunderea contravenţională, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare, sesizările primite fiind transmise către Inspectoratul General al Poliţiei Române".

Un adevărat test de rezistență

Românii din Diaspora și-au început deja parcursul electoral pentru primul tur al alegerilor prezidențiale, însă entuziasmul civic este, în multe cazuri, umbrit de dificultăți logistice și distanțe mari față de secțiile de votare.



Un exemplu concret vine din Țările de Jos, unde studenții și lucrătorii români întâmpină obstacole serioase în exercitarea dreptului la vot.



Secție de votare în câmp

Cristina Damian, studentă în Tilburg, descrie experiența sa de vot ca fiind un adevărat test de rezistență. Dacă la alegerile trecute secția de votare era la două minute de gara centrală din Breda, acum a fost relocată într-o zonă industrială, greu accesibilă pietonilor.



”Eu locuiesc în Tilburg și cea mai apropiata secție e în Breda, la marginea orasului, într-un câmp cu niște depozite prin jur. Pe 1 decembrie secția era la 2 minute de gara centrală din Breda. De data asta a trebuit să mai merg vreo 20 de minute spre o stație de autobuz, de unde am reușit, după alte vreo 20 de minute, să iau autobuzul spre câmp. Nici trotuar nu era în zona aia, și nici alți pietoni. Practic am ajuns într-o zona industrială de la marginea orașului. Cel mai amuzant a fost la întoarcere. Stația de autobuz din câmp a fost mutată temporar pentru construcții, și Google Maps mă trimitea la stația veche. Ma rog, după ce m-am plimbat puțin pe o potecă înghesuită efectiv pe marginea șoselei, am reușit să iau autobuzul și să mă întorc”, a explicat Cristina Damian, studentă în Tillburg, Olanda, în exclusivitate pentru StiriDiaspora.ro.



Patru ore pentru un vot

Cu taxiul sau Uberul prea scumpe pentru un student, alternativa a fost un drum de patru ore dus-întors, doar pentru a putea vota.



”Taxi sau Uber e foarte scump în Olanda, așa că nu am avut de ales decât să stau 4 ore pe drumuri. Nu am verificat toate orașele, dar în Den Bosch as fi avut aceeași situație. Degeaba au pus 23 de secții de vot, tot atât ar fi durat să merg în centrul Amsterdamului și înapoi”, ne-a mărturisit Cristina Damian, studentă în Tillburg, Olanda, care ne-a indicat și cum este poziționată secția de votare. Vezi toată știrea aici!

Știre în curs de actualizare...

