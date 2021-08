Un ministru a ațipit de câteva ori în timpul unei conferințe susținute de Dacian Cioloș - VIDEO

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ciprian Teleman, a fost surprins cu ochii închiși în timpul conferinței de presă susținută de Dacian Cioloș, la Sibiu, scrie Sibiulinimagini.ro.

În imaginile video suprinse de jurnaliști se vede cum ministrul ațipește la un moment dat și încearcă să își susțină capul drept. La un moment dat, Ciprian Sergiu Teleman a scos telefonul din buzunar, l-a folosit preț de câteva minute, în timp ce co-președintele alianței USR-PLUS răspundea întrebărilor jurnaliștilor prezenți la conferință.

La sfârșitul conferinței, jurnaliștii l-au întrebat pe Ciprian Teleman dacă se simte bine și care este motivul pentru care a ațipit.

„Recunosc, am ațipit! Sunt foarte obosit, deoarece am avut ieri o zi grea, iar în această dimineață m-am trezit de la ora 5.”, a spus acesta.

Ciprian Sergiu Teleman a fost propus de USR PLUS ca ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării. El a fost președinte al PLUS Ilfov. El este și antreprenor, cofondator al aplicației de contabilitate-finanțe Max Business and Accounting.

Dacian Cioloș: USR PLUS nu stă bine în sondaje

USR PLUS nu stă bine în percepţia publică în momentul de faţă, a declarat Dacian Cioloş ieri.

„Una este să creşti sau să scazi în sondaje când eşti pe bară şi stai şi fluieri de pe margine despre cum merg lucrurile şi o faci şi populist şi alta e să fii la guvernare şi să îţi asumi decizii, unele dificile, altele mai dificil să ţi le asumi, pentru că nu depind doar de tine. Cred că este încă prea devreme ca să apreciem cum stăm. Nu stăm bine, deci asta trebuie să o spun. USR PLUS nu stă bine, dacă ne uităm la cifrele acestea, la percepţia publică, în momentul de faţă, dar nici nu aveam cum să stăm bine, atâta vreme, după cum v-am spus, cât Guvernul nu a livrat mare parte din obiectivele pe care noi ni le-am asumat în campanie”, a spus, joi, Dacian Cioloş, întrebat de presă dacă USR PLUS are mai puţine procente privind intenţia de vot faţă de AUR.

