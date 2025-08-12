Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Tot ce trebuie să știi despre durerea de stomac. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), la DC Medical și DC News - VIDEO

Dr. Oana Dolofan, medic primar gastroenterolog la SANADOR, explică la DC Medical cauzele durerii de stomac, de la indigestie și colică biliară până la pancreatită și apendicită, și când este cazul să ne prezentăm urgent la medic.

Dr. Oana Dolofan, medic primar gastroenterologie cu competențe în endoscopia digestivă diagnostică și terapeutică și în ecografie generală la Centrul de excelență în endoscopia digestivă diagnostică și terapeutică SANADOR Floreasca, vine la DC Medical și DC News.

Dr. Oana Dolofan ne va vorbi despre:

- Durerea de stomac: cauze

- Colică biliară

- Pancreatită

- Apendicită

- Alimente care cauzează durerea de stomac

- Când durerea de stomac devine îngrijorătoare

