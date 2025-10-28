Tichetele de valoare, câștig pentru 6 milioane de români. Ministrul Pîslaru: Sistemul francez ne-a inspirat

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a evidențiat și explicat cum au ajuns tichetele de valoare un ”pilon a statului social modern”.

”Tichetele de valoare au devenit, în România, un pilon al statului social modern. Și avem o statistică, la care am avut și eu acces, prin diverse studii, și vă mulțumesc prin dovezile pe care le-ați pus pe masă, înțelegerea mea este că peste 6 milioane de cetățeni, o cifră foarte mare, beneficiază de aceste tichete de valoare, fie că discutăm despre tichetele de masă cunoscute, cardurile sociale pentru alimente, vouchere educaționale, sprijin pentru mame vulnerabile și vârstnici și alte tichete de valoare care există la nivel local sau național”, a declarat Dragoș Pîslaru, în cadrul primei ediții a Policy & Impact Forum.

Impactul econoomic al tichetelor de valoare

”Impactul economic ajunge către un procent din PIB. Recunosc că a fost și pentru mine o surpriză când am văzut datele. Este o cifră colosală și acest lucru ne arată că echitatea socială și performanța economică pot merge mână în mână.

Aceste dovezi arată că tichetele contribuie la creșterea consumului fiscalizat, la dezvoltarea relațiilor locale de apovizionare, la consolidarea veniturilor bugetare și, în mod evident, ajută inclusiv la evitarea ca, din perspectivă socială, cheltuielile să nu fie făcute pe bază de adicții sau risipind niște bani care au destinație foarte clară”, a zis Dragoș Pîslaru.

Foto: Dragoș Pîslaru, la prima ediție a Policy & Impact Forum

Efect concret pentru familiile cu venituri reduse

”Pentru familiile cu venituri reduse, tichetele de masă pare că au produs un efect concret. Cheltuielile pentru hrană au crescut cu aproximativ 4%, iar aceste 93% dintre sumele utilizate au fost către rețelele comerciale fiscalizate. Asta înseamnă un foarte mare câștig pentru politica socială, o măsură publică care stimulează consumul responsabil. Într-adevăr sistemul francez este cel care ne-a inspirat”, a mai spus Dragoș Pîslaru.

Evenimentul Policy & Impact Forum este organizat de Asociația Profesională a Emitenților de Tichete, în parteneriat cu Academia de Studii Economice si Ambasada Franței în Romania.