”Suntem în război, Diana Buzoianu”. Daniel Zamfir: Nu vă las să blocați România în numele peștișorilor

”Suntem în război, Diana Buzoianu!

Ieri, după votarea legii care va permite finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 pentru a produce în țară energie ieftină și curată, ministra ONG-istă a Mediului a convocat la minister toți "eco-teroriștii" prieteni și au început jihadul public împotriva mea.

"Legea Zamfir va măcelari pădurile și va distruge 27 de Arii protejate" zic autointitulații apăratori ai mediului, peștișorilor și ai păsărelelor.

N-am să mă las intimidat nici de strigătul de disperare către președintele Nicușor Dan cu mari sensibilități și domnia sa pe zona asta.

N-am să mă las până nu o să scoatem la iveală interesele ministrei sabotoare și a ONG-urilor care o coordonează.

Și o să începem cu finanțarea:

Cine finanțează Bankwatch și de ce atacă toate proiectele energetice ale țării, inclusiv captarea gazelor din Marea Neagră?

Cine finanțeaza, Agent Green? Dar Declic?

Suntem în război, Buzoianu! Nu te las și nu vă las să blocați România în numele protejării peștișorilor, răcușorilor și ai păsărelelor!” a scris senatorul PSD Daniel Zamfir, pe Facebook.