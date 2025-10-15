€ 5.0885
Data actualizării: 17:16 15 Oct 2025 | Data publicării: 16:45 15 Oct 2025

Toate lucrările hidroenergetice începute înainte de 2007 vor continua fără aviz de mediu
Autor: Crişan Andreescu

Rastolita Barajul hidrocentralei Răstolița
 

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat, miercuri, că toate obiectivele și amenajările hidroenergetice începute înainte de anul 2007 vor putea fi finalizate fără acord de mediu, în urma adoptării unui proiect de lege în Parlament.

”Astăzi vreau să dau două vești bune oamenilor, românilor, și o veste proastă ministrei Mediului și brațului politic al ONG-urilor care frânează dezvoltarea României. S-au votat astăzi două legi, una cu privire la modificarea regimului ariilor protejate, care stabilește foarte clar că toate obiectivele, amenajările hidroenergetice, a căror construcție a început înainte de anul 2007, adică atunci când s-au stabilit acele perimetre ale ariilor protejate, să fie scoase din aceste zone și acele obiective să-și continue construcția fără aceste acorduri de mediu.

Aceste obiective hidroenergetice au fost trecute prin decizii ale CSAT ca fiind proiecte de siguranță națională. Ca atare, toate obiectivele hidroenergetice, după promulgarea legii, vor fi finalizate în regim de urgență, fără să mai fie nevoie de acest balet politic pe care l-am văzut de ceva vreme din partea ministrului Mediului, care nu numai că n-a pus în aplicare solicitarea prim ministrului de a emite în două săptămâni, dacă vă aduceți aminte, de la moțiune, o ordonanță de urgență care să urgenteze”, a spus liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că ministrul Mediului ”a probat toată reaua credință de care este capabilă” și, săptămâna trecută, s-a dus într-o zonă a unei hidrocentrale care urma să fie avizată și le-a spus oamenilor că nu este nevoie de hidrocentrale pentru că rămân fără apă.


Se va face compensarea cantitativă a energiei electrice


Daniel Zamfir a precizat că a mai fost adoptat un proiect de lege important pentru români.

”A doua veste bună pe care vreau să o dau oamenilor, e vorba de prosumatori, de cei care și-au instalat acasă și la companii, pentru că legea privește și persoanele juridice, cei care au instalate centrale electrice cu producerea energiei regenerabile. Am stabilit de astăzi, prin lege, că se poate face compensarea cantitativă a energiei electrice. Așadar, oamenii care au acest tip de centrale electrice, panouri solare în general, vor primi factura doar compensată cu cantitatea de energie care a fost livrată. Adică doar diferența între cât ai consumat și cât ai produs. O veste bună pe care, de asemenea, o pot da oamenilor este că pentru cei care au și au ales același furnizor și de gaze, compensarea financiară se poate face și cu privire la consumul de gaz”, a mai spus Daniel Zamfir, potrivit Agerpres.

Furnizorul, obligat să compenseze tot ce a produs prosumatorul


Senatorul a explicat că legea introduce și măsuri suplimentare pentru flexibilizarea consumului și valorificarea surplusului de energie.

”De asemenea, iarăși important prevăzut în această lege, consumul suplimentar se poate reporta timp de 24 de luni. Tu, ca prosumator, poți, dacă ai un surplus de energie electrică iar o altă persoană este la același furnizor, tu poți să cedezi acea cantitate de energie electrică acelei persoane, ca atare principiul este foarte clar. Tot ce ai produs tu prin resursele tale proprii, furnizorul este obligat să-ți compenseze și să-ți factureze eventuala diferență de preț”, a spus senatorul PSD.

Daniel Zamfir a declarat că există în jur de 250.000 de prosumatori în țara noastră. 

România are acum 188 de hidrocentrale care produc 35% din necesarul de electricitate. Continuarea investiţiilor ar reduce importurile, care au crescut în primele şapte luni cu peste 50% faţă de 2024.

