Sorin Oprescu, primele declarații după eliberare: Pedeapsa pe care am primit-o este nemeritată. Nu vreau să mor

"Judecătorii au fost duri, dar corecţi şi pentru lucrul ăsta eu le mulţumesc, pentru că am început să am foarte mare încredere că pot să mă lupt în continuare, pentru că pedeapsa pe care am primit-o este nemeritată şi ştiu bine ce înseamnă. Toată lumea îmi spune că mai există căi de atac. Da, mai există! Dar tot atât de bine ştiu că, la vârsta mea şi la afecţiunile pe care le am, probabil că mi s-ar aproba lucrurile astea după ce am murit de mult şi nu vreau să mor.

"Plătesc, din punct de vedere politic, anii 2015"

Vreau să trăiesc măcar până în momentul în care voi ajunge să pot să demonstrez că nu sunt vinovat şi că nu am făcut nimic altceva decât să plătesc, din punct de vedere politic, anii 2015 şi zăpăceala furibundă încât să dispară tot ceea ce a însemnat clasa politica la momentul respectiv. Este o modalitate pe care eu nu am să o înţeleg niciodată şi este o modalitate nemernică să poţi să acuzi oamenii de lucruri pe care nu le-au făcut", a declarat Sorin Oprescu, într-un interviu pentru emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"Nu am fugit nicăieri, nu eram pe elicopter, nu eram pe vas, nu eram pe cine ştie ce ambarcaţiune. Eram aici, îmi refăceam visul de o viaţă întreagă, ca atunci când voi ieşi la pensie o să pot să îmi petrec liniştit zilele pe care le mai am. Eram acasă, în apartamentul pe care l-am închiriat, îmi definitivam formele de rezidenţă începute cu şase luni în urmă, momentul în care m-am pensionat. Am fost şocat. Pe mine m-au găsit acasă, după numărul social. Nu m-am ascuns, nu am stat să fug, Unde să fug şi pentru ce, când totul a fost o mascaradă şi cu acest proces? Am trăit cu speranţa că poate se doreşte să se afle adevărul. Am fost convins, după ce am primit înştiinţarea, că nu.

"O regie ieftină"

S-a vrut altceva, cu o regie ieftină, cu complet de divergenţă, chestie care a dus la interpretarea şi copy paste-ul făcut după ceea ce a spus, a doua zi, după confirmarea arestării în Bucureşti (2015), Camelia Bogdan. Dacă o să aveți curiozitatea să luați textul, sunt trecute şi de data aceasta îndemnurile la confiscare extinsă, bla, bla, bla. Nici nu mai vreau să îmi aduc aminte. De-aia vă spun că am fost şocat, iar ăştia m-au găsit imediat, normal.

Nu m-am dus să mă ascund nicăieri. De ce să mă ascund? Eu trăiam cu impresia că o să mi se facă dreptate şi că o să pot să trăiesc liniştit. Nu a fost să fie aşa. Înţeleg să mă lupt în continuare, mulţumindu-le, vă spun sincer, judecătorilor greci că s-au aplecat pe cazul ăsta, au citit şi aşteaptă o serie întreagă de lămuriri, cum este normal. Am încredere că pot să fac ceva în starea asta", a mai spus fostul edil al Capitalei.

"Mă afectează. Am cinci nepoţi"

"Încerc să îmi păstrez starea de sănătate. Zilele astea nu au fost chiar nişte zile de... nu m-am dus să fac plajă, în niciun caz. Psihic, eu cred că am rămas acelaşi. Sigur că mă afectează. Am cinci nepoţi în total. Nu am de gând să plec până când nu o să rămână bun confirmat că Oprescu nu este aşa cum cred ei despre Oprescu - mă refer la judecătorii pe care i-am avut", a declarat acesta.

