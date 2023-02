ANM: Prognoza meteo pentru luna martie. Soarele, scump la vedere de Mărţişor! Vom avea şi 2 grade

"Pe 1 martie vom avea, în general, o vreme închisă pentru mai multe zone din ţară, şi mă refer aici la partea de sud a ţării - Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova dar, parţial, şi Transilvania. Soarele se va vedea mai mult pe partea de nord-vest şi centru a ţării, mai degrabă spre Crişana, Maramureş şi nord-vestul Transilvaniei. În partea de sud a ţării e posibil să avem parte, trecător, şi de precipitaţii slabe, puţină ploaie, eventual şi o burniţă.

În ceea ce priveşte regimul termic, dacă până atunci va fi foarte cald în partea de sud a ţării (astăzi deja am înregistrat valori şi de peste 20 de grade), mâine se mai răceşte, dar marţi răcirea va continua astfel încât pe ziua de 1 martie estimăm maxime, în general, la nivelul întregii ţări de 2 şi 10 grade. Sunt valori normale pentru începutul lunii martie" informează ANM prin meteorologul Mihai Timu.

Diferenţe între nord şi sud

"În aceste zile, ţara noastră s-a aflat la contactul dintre două mase cu caracteristici complet diferite. Pe de-o parte, parte de sud est a ţării a fost sub influenţa unui aer cald, tropical, venit dinspre nordul Africii, faţă de jumătatea de nord a teritoriului care s-a aflat sub influenţa unui aer mai rece, un aer polar. Plus că acolo şi cerul a fost acoperit de nori, deci insolaţia nu şi-a spus deloc cuvântul. Masa rece s-a simţit, de exemplu, în nordul Moldovei, au fost doar 0 grade. În 500km între nord şi sud au fost diferenţe de peste 20 de grade ca temperaturi. E ceva neobişnuit, dar s-a mai întâmplat şi în alţi ani să avem astfel de contraste termice.

Ce se întâmplă pe 8 martie?

Conform estimărilor săptămânale, pentru perioada 1-8 martie, temperaturile vor fi undeva în jurul normelor, posibil uşor mai ridicate în anumite zone din ţară, în general între 4 şi 12 grade. E prematur să spunem dacă vom avea precipitaţii. Cu cât ne depărtăm mai mult de 4-5 zile scade probabilitatea de reuşită în privinţa precipitaţiilor. Sunt semnale că în perioada 8-12 martie ar fi mai multe precipitaţii în ţara noastră.

Cu siguranţă, cei care merg la munte în săptămânile viitoare se vor bucura de zăpadă. Aş putea spune că este o revanşă a iernii pentru că, dacă ne aducem aminte, sfârşitul de decembrie şi începutul de ianuarie toată lumea îşi dorea zăpadă, oamenii s-au dus la munte şi aproape că nici acolo nu au găsit " a mai spus reprezentantul ANM.

