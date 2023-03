Secetă pedologică în trei regiuni din România. Situaţie grea pentru agricultură

Rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, va prezenta valori satisfăcătoare până la apropiate de optim şi optime, în Transilvania, Maramureş, Crişana, Banat şi Oltenia, pe suprafeţe agricole extinse din Muntenia, local estul, nordul, nord-vestul, centrul şi sud-vestul Moldovei, arată prognoza de specialitate emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) valabilă până pe 9 martie.



Pe de altă parte, conţinutul de apă din sol se va situa în limite scăzute (secetă pedologică moderată) şi deosebit de scăzute (secetă pedologică puternică şi extremă), în Dobrogea, local nordul, nord-estul, estul şi sudul Munteniei, vestul, centrul, estul, sud-estul, sudul, izolat nord-estul Moldovei.



În aceste condiţii, culturile de câmp se vor afla în continuare în starea de repaus biologic, în majoritatea regiunilor agricole. De asemenea, în zonele de câmpie, datorită regimului termic din aer şi sol mai ridicat decât în mod normal, procesele de creştere şi dezvoltare la speciile de toamnă se vor desfăşura uşor mai lent, scrie Agerpres.



Orzul şi grâul de toamnă semănate în epoca optimă vor înregistra înfrunzirea şi înfrăţirea (30-100%), iar cele tardive, răsărirea şi formarea frunzei a treia (10-100%).



Rapiţa din cea mai mare parte a zonelor de cultură se va afla la creşterea frunzelor (6-10 frunze).



Speciile pomicole şi viticole vor parcurge starea de repaus vegetativ în aproape toată ţara. Local, pe terenurile cu expoziţie sudică va fi posibil să se semnaleze faza de umflare a mugurilor de rod, îndeosebi la speciile timpurii de sâmburoase, se arată în prognoza agrometeorologică.



În zilele cu precipitaţii, lucrările agricole de sezon (fertilizări, pregătirea patului germinativ, lucrări de întreţinere în plantaţiile pomi-viticole, etc.) vor fi întrerupte temporar.

Ce lucrări recomandă agrometeorologii





Agrometeorologii recomandă pentru această perioadă efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru însămânţările de primăvară din prima urgenţă (mazăre, borceag, lucernă, etc.), îndeosebi pe terenurile unde umiditatea solului este optimă, controlul biologic al semănăturilor de toamnă (orz, grâu şi rapiţă) la ieşirea din iarnă, continuarea efectuării controlului viabilităţii mugurilor de rod şi a coardelor/ramurilor la viţa-de-vie şi pomii fructiferi, efectuarea lucrărilor de întreţinere în plantaţiile pomicole şi viticole (tăieri, tratamente fito-sanitare, etc.) şi continuarea arăturilor în vederea pregătirii terenurilor pentru însămânţările de primăvară, în special pe suprafeţele agricole cu o bună aprovizionare cu apă a solului.



Perioada 3 - 9 martie se va caracteriza printr-un regim termic al aerului în general normal, în cea mai mare parte a ţării. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între -3 şi 9 grade Celsius, limite apropiate de normele climatologice, la nivelul întregii ţări. Temperatura maximă se va încadra între 2 şi 14 grade C, în majoritatea regiunilor agricole, iar temperatura minimă a aerului va fi cuprinsă între -7 şi 4 grade C în toate zonele de cultură, izolat producându-se îngheţ superficial la sol, îndeosebi în depresiuni.



Vor fi precipitaţii predominant sub formă de ploi locale în aproape toate regiunile, dar şi mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare) izolat în nordul ţării, acestea fiind însoţite de intensificări temporare ale vântului. De asemenea, în zonele joase şi de luncă vor fi condiţii de producere a ceţii, asociată cu burniţă.

