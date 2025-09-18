Scena politică, în fierbere. Posibila apariție a unui "partid Georgist". Bogdan Chirieac: Mă aștept la surprize. Ar fi o lovitură

România traversează o perioadă de instabilitate accentuată, cu tensiuni politice, sociale și economice care se adâncesc. Deși noul guvern condus de Ilie Bolojan încearcă să impună măsuri pentru stabilizare și repararea deficitului bugetar, societatea rămâne departe de liniște: sindicatele amenință cu proteste, oamenii ies în stradă, iar nemulțumirea generală alimentează opoziția. În acest context, figura lui Călin Georgescu, candidatul prezidențial interzis din alegeri pe fondul presupuselor legături cu Rusia, capătă vizibilitate și capitalizează pe erorile coaliției de guvernare. Jurnalistul Robert Turcescu a dezvăluit, prin intermediul jurnalului său video zilnic, că a fost abordat pentru a intra într-un nou proiect politic și că circulă zvonuri privind apariția unui „partid georgist”, conservator, condus chiar de Georgescu și poziționat ca alternativă atât la alianța guvernamentală, cât și la AUR. Subiectul a fost analizat și de Bogdan Chirieac într-o intervenție la România TV, conturând perspectiva unor noi mișcări pe scena politică internă.

"Călin Georgescu a spus de mai multe ori că nu vrea să se asocieze cu o mișcare politică și că nu își face partid, însă eu mă aștept la surprize"

“Știm foarte bine că nu mai au de gând să facă alegeri, indiferent cât de rele vor fi lucrurile. Călin Georgescu a spus de mai multe ori că nu vrea să se asocieze cu o mișcare politică și că nu își face partid, însă eu mă aștept la surprize. Ăștia mi se par foarte hotărâți să-l bage jos (nr. să-l aresteze) pe domnul Călin Georgescu. Sunt multe probleme în țara asta. Dacă își face partid politic, are și cine să-l scoată, să militeze pentru el. Dacă nu își face partid politic, nu poate să capitalizeze atât de bine pe electorat, și dacă e închis nu va avea forțe care să militeze pentru ieșirea sau nevinovăția sa.

Eu am spus-o și în alte rânduri. Nu cred că are suficientă substanță o astfel de acuzare ca cea inițială, dar a venit al doilea dosar. Totuși, este o mare eroare în justiția nefuncțională din România de astăzi. De obicei nu mă refer la justiția penală, pentru că acolo este un alt comandament. E o mare eroare să iei în calcul vinovăția sau nevinovăția. Sunt judecători care respectă legea, propria conștiință, ținuta morală, totul, cum scrie la carte. Pe ultimul dosar prezentat, probabil că un judecător îl închide de pe scaun. Problema este că, așa cum stau lucrurile acum, la fel de bine se poate lua o condamnare și pe nu știu câți ani.

Eu vreau să subliniez că nu cred sub nicio formă că domnul Georgescu poate să fie o alternativă viabilă pentru România. Pe mine nu m-a convins sub nicio formă, în același timp, așa-zisul dosar, compunerea cum a fost ea caracterizată de alții, este neavenită din punctul meu de vedere. Acum, în favoarea lui Călin Georgescu lucrează ditamai coaliția pro-europeană, în frunte cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Un partid nou ar fi o lovitură. Frustrarea generată de măsurile guvernului este atât de mare, încât zona suveranistă se umflă pe zi ce trece. Acesta este adevărul”, a explicat Bogdan Chirieac.

