Data actualizării: | Data publicării:

Scandal în partidul fondat de Dacian Cioloș: Octavian Berceanu a demisionat din REPER după anularea alegerilor

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Politica
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Octavian Berceanu și-a anunțat demisia din Partidul REPER.

Octavian Berceanu și-a anunțat vineri, 5 septembrie, demisia din Partidul Reînnoim Proiectul European al României (REPER), după ce vechea conducere a formațiunii politice a anulat alegerile pe care le câștigase la un vot diferență.

De asemenea, Berceanu precizează că se retrage și din calitatea de candidat pentru funcția de primar al Municipiului București.

„Am fost declarat al alegerilor și declarat președintele partidului REPER și ar fi trebuit să-mi preiau atribuția. La puțin timp, foarte mulți din vechea conducere au suferit un blocaj, au crezut că se răstoarnă partidul peste ei pentru că au pierdut președinția și s-au gândit la un plan B. Acesta a fost anularea alegerilor pentru președinte, după ce eu am câștigat cu 168 de voturi la 167 de voturi, cât a avut contracandidata mea de la Cluj. Într-o adunare generală, au considerat că votul e irelevant pentru membrii din REPER și l-au anulat. S-au decis să facă un nou proces electoral fără să întrebe membrii, ci doar reprezentanții din adunarea generală.

Ma retrag din calitatea de membru Partidul REPER de presedinte si candidat la Primaria Primăria Municipiului Bucureşti din partea REPER“, a spus Octavian Berceanu.

Partidul REPER - Reînnoim Proiectul European al României și-a ales, sâmbătă, 30 august 2025, liderii și structurile de conducere centrale, în cadrul Adunării Generale a Membrilor, candidații înscriși pentru președinția formațiunii fiind Camelia Sălcudean și Octavian-Alexandru Berceanu.

Mai multe detalii, în videoclipul de mai jos.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Scandal în partidul fondat de Dacian Cioloș: Octavian Berceanu a demisionat din REPER după anularea alegerilor
05 sep 2025, 14:07
Daniel David anunță că școala începe luni: Părinții să-și ducă copiii la școală. Profesorii n-au cum să nu se ocupe de ei
04 sep 2025, 21:50
Nicușor Dan a recunoscut discuția de la Palatul Victoria. De ce a intervenit pentru magistrați. Faza ”căruciorul de supermarket”
04 sep 2025, 21:33
Nicușor Dan și-a evaluat cele 100 de zile în funcție. Ce notă și-a dat
04 sep 2025, 19:43
Nazare răspunde acuzațiilor: Nu sunt șantajabil. Nu am nimic de ascuns. MF deranjează teribil zonele de influență
04 sep 2025, 19:07
Iulian Fota o face, indirect, isterică pe Oana Țoiu: Umilire gratuită a unei mari puteri
03 sep 2025, 22:41
ParintiSiPitici.ro
„Cine nu se vaccinează va fi izolat în miile de containere care au umplut școlile din România!” Fake news-ul despre o nouă pandemie a „invadat” rețelele sociale
05 sep 2025, 10:49
”Eu mă simt prost câteodată”. Ciprian Ciucu, dezvăluire despre Ilie Bolojan: E absolut ridicol
03 sep 2025, 21:26
Lia Olguța Vasilescu anunță un blocaj administrativ: Nu va mai exista nicio direcție funcțională!
03 sep 2025, 22:24
"Și Trump are poze cu Putin"! Doi politicieni AUR cer demisia Oanei Țoiu: "Dacă nu vă pricepeți, plecați acasă"!
03 sep 2025, 19:47
Nicușor Dan se amuză pe tema coaliției de guvernare. ”Până când?” întreabă președintele
03 sep 2025, 19:44
Suma care s-ar economisi anual prin concedierile din administraţia publică, anunțată de Ilie Bolojan
03 sep 2025, 18:21
Reacția premierului Bolojan, după apariția pozei cu Dăncilă și Năstase alături de Putin
03 sep 2025, 16:19
Fermierii români, tratați ca cetățeni de mâna a doua de UE. Bruxelles refuză despăgubiri pentru dezastre naturale
02 sep 2025, 22:57
Sorin Grindeanu, dezvăluiri despre discuțiile de la Cotroceni
02 sep 2025, 21:39
Testul pentru coaliție din Parlament. Bolojan: Vedeți că de multe ori pari singur
02 sep 2025, 20:55
Cine pleacă din primării și ”eroarea” de care s-a prins premierul Bolojan. Cum erau tăiate 25% din posturile de pe hârtie și noul scenariu de reducere
02 sep 2025, 19:35
Premierul, termen limită pentru primari
02 sep 2025, 17:23
Bolojan, detalii despre conflictul cu Nicușor Dan / video
02 sep 2025, 10:47
Plecare din Ministerul Transporturilor la conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Cine este Bogdan Mîndrescu
01 sep 2025, 23:27
Ilie Bolojan își asumă Pachetul 2 de măsuri: Nu am spus adevărul de frică să nu speriem oamenii
01 sep 2025, 19:35
Bujduveanu retrage avizul pentru protestul din București: "Capitala nu va deveni scena radicalismului"
01 sep 2025, 19:48
Majorarea TVA nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliție: Sorin Grindeanu exclude acest scenariu
01 sep 2025, 18:01
Nicușor Dan, alături de Ursula von der Leyen la Constanța. UPDATE: Principalele declarații făcute de cei doi
01 sep 2025, 17:51
Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”
01 sep 2025, 16:20
Fifor, către Bolojan: Dacă nu poate respecta înțelegerile din Coaliție, să-și ia jucăriile și să plece, dar să-și asume consecințele
01 sep 2025, 14:23
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
01 sep 2025, 11:16
Proiect unic în Capitală. Daniel Băluță, bilanț după primul an de activitate
31 aug 2025, 22:22
Elena Lasconi iese la rampă. Mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan
31 aug 2025, 19:58
Motivul pentru care Ursula von der Leyen vine la Constanța. Bogdan Chirieac: N-are nevoie de sprijinul României, cum am putea crede
29 aug 2025, 13:59
Scandal într-o primărie: Viceprimarul acordă audiențe pe o bancă, în curtea instituției
29 aug 2025, 10:51
PSD pregătește un pachet propriu de relansare economică, a anunțat Sorin Grindeanu
28 aug 2025, 08:55
Sebastian Popescu, prima reacție în scandalul în care e acuzat de pedofilie
27 aug 2025, 16:01
Conflict în coaliție. Pucheanu: Nu vă mai uitați în gura lui Miruță, bate câmpii cu grație
27 aug 2025, 14:38
”Pentru asta s-a dus Nicușor Dan la Guvern”. Ce le-ar fi spus liderilor coaliției de guvernare
27 aug 2025, 12:33
Eugen Orlando Teodorovici candidează la Primăria Capitalei
26 aug 2025, 21:32
Pucheanu: Ori primarii sunt luați la mișto, ori în ministere nu contează ministrul, ci decid funcționarii
26 aug 2025, 16:43
Nicușor Dan recunoaște: România nu are acum o strategie adevărată pentru acești români
26 aug 2025, 11:43
Grindeanu, demersuri pentru sprijinul administrațiilor locale. Cu cine s-a întâlnit liderul PSD / foto în articol
25 aug 2025, 17:44
Moșteanu îi răspunde lui Chirieac: De unde bani pentru ca românii să facă patru luni armata
25 aug 2025, 14:52
Pentru prima oară, un lider PNL avertizează USR că face un joc periculos prin conflictul cu PSD. ”Preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR”
25 aug 2025, 11:26
Fost candidat la președinția României, dus la audieri după ce ar fi racolat un minor - Foto în articol
25 aug 2025, 10:50
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
25 aug 2025, 12:28
Scandalul răsturnării conducerii Romsilva: Ce face astăzi Ministerul condus de Diana Buzoianu
25 aug 2025, 08:34
Donald Trump, întinerit brusc în 4 zile. Chirieac: Mai trebuie să-l vedem cântărind 75 kg. Cum arată acum - FOTO
23 aug 2025, 11:55
Ilie Bolojan, sâmbătă,  în vizită în Republica Moldova
23 aug 2025, 07:51
Incendiul de la uzina de armament din Cugir: Acuzații, controverse și reacția lui Radu Miruță când a fost întrebat dacă un cumnat al său asigură paza
22 aug 2025, 23:00
Se suspendă relațiile dintre orașele Iași - Chișinău, după ce primarul moldovean a fost interzis în Spațiul Schengen
22 aug 2025, 19:22
Șansele lui Călin Georgescu pentru fotoliul Capitalei. Bogdan Chirieac: Ura și frustrarea ating cote foarte greu de gestionat
22 aug 2025, 00:00
Vila din Aviatorilor, care trebuia să-i revină unui ”fost șef al statului român”, dată de Ilie Bolojan spre închiriere
21 aug 2025, 22:07
Ilie Bolojan, noi informații despre legea privind Pilonul II de pensii: Mi-a căzut în brațe
21 aug 2025, 20:01
Piperea acuză o naționalizare mascată a sistemului de pensii private: Opt ani, banii tăi nu mai sunt ai tăi
21 aug 2025, 19:12
Cele mai noi știri
acum un minut
Vreme de vară până-n 13 septembrie. Anunțul meteorologilor: Prognoza meteo în țară și-n București
acum 25 de minute
Trump spune că India și Rusia par „pierdute” în fața Chinei „adânci și întunecate”
acum 36 de minute
Trump, flatat din nou de ruși. Cum l-a numit Dmitri Peskov pe președintele SUA
acum 37 de minute
Tesla îi va acorda lui Musk o sumă fără precedent de 1.000 de miliarde de dolari
acum 45 de minute
Ghid astrologic pentru Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 - VIDEO
acum 48 de minute
Franța, în pragul blocajului total: Provocări pentru Emmanuel Macron, între susținerea Ucrainei și grija față de cetățeni
acum 1 ora 28 minute
Sezonul vinetelor: rețete simple și diferite pentru a profita la maximum de acest ingredient
acum 1 ora 57 minute
A murit Ducesa de Kent a Marii Britanii. Ce grad de rudenie avea cu Regina Elisabeta a II-a
Cele mai citite știri
pe 4 Septembrie 2025
„Cine-a stat cinci ani la ruși nu poate gândi ca Bush”, lecție pentru Țoiu și Moșteanu
pe 4 Septembrie 2025
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
pe 4 Septembrie 2025
Oana Țoiu a fost la Moscova după anexarea ilegală a Crimeei. „Atunci i-a bătut obrazul lui Putin?!”
acum 4 ore 15 minute
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 4 Septembrie 2025
Grindeanu, replică pentru Țoiu după ce Năstase și Dăncilă au apărut alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel