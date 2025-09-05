Scandal în partidul fondat de Dacian Cioloș: Octavian Berceanu a demisionat din REPER după anularea alegerilor

Octavian Berceanu și-a anunțat vineri, 5 septembrie, demisia din Partidul Reînnoim Proiectul European al României (REPER), după ce vechea conducere a formațiunii politice a anulat alegerile pe care le câștigase la un vot diferență.

De asemenea, Berceanu precizează că se retrage și din calitatea de candidat pentru funcția de primar al Municipiului București.

„Am fost declarat al alegerilor și declarat președintele partidului REPER și ar fi trebuit să-mi preiau atribuția. La puțin timp, foarte mulți din vechea conducere au suferit un blocaj, au crezut că se răstoarnă partidul peste ei pentru că au pierdut președinția și s-au gândit la un plan B. Acesta a fost anularea alegerilor pentru președinte, după ce eu am câștigat cu 168 de voturi la 167 de voturi, cât a avut contracandidata mea de la Cluj. Într-o adunare generală, au considerat că votul e irelevant pentru membrii din REPER și l-au anulat. S-au decis să facă un nou proces electoral fără să întrebe membrii, ci doar reprezentanții din adunarea generală.

Ma retrag din calitatea de membru Partidul REPER de presedinte si candidat la Primaria Primăria Municipiului Bucureşti din partea REPER“, a spus Octavian Berceanu.

Partidul REPER - Reînnoim Proiectul European al României și-a ales, sâmbătă, 30 august 2025, liderii și structurile de conducere centrale, în cadrul Adunării Generale a Membrilor, candidații înscriși pentru președinția formațiunii fiind Camelia Sălcudean și Octavian-Alexandru Berceanu.

Mai multe detalii, în videoclipul de mai jos.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News