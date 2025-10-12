Șansă pentru dezvoltarea României și întreaga ei industrie. Interviu exclusiv cu Özgur Kivanç Altan, ambasadorul Turciei

Interviul cu Excelența Sa, Özgur Kivanç Altan, ambasadorul Turci în România, e realizat în cadrul emisiunii Obiectiv EuroAtlantic difuzată de DefenseRomania.

DC News ca prelua interviul care va fi difuzat luni, 13.10.2025, începând cu ora 11:00.

Dialogul va aborda mai multe paliere în ceea ce privește relațiile bilaterale dintre România și Turcia, cea mai importantă piață de comerț pentru România din afara Uniunii Europene, cu schimburi comerciale ce vor atinge anul acesta 11 miliarde de euro.

Vor fi discutate nu doar perspectivele economice de cooperare, dar și cele de securitate, Turcia fiind principalul aliat al României în Marea Neagră, o zonă aflată în război de aproape patru ani. Dialogul va aborda și perspectivele de viitor ale conflictului dintre Rusia și Ucraina, unde Ankara a jucat de-a lungul timpului un rol cheie de mediator încă din 2022, păstrând în același timp direcția solicitării respect[rii integrității teritoriale a Ucrainei, încă din 2014 după anexarea ilegală a Crimeei.

Proiectele comune ale României și Turciei privind securizarea Mării Negre, precum și dimensiunea cooperării în domeniul energetic, sunt și ele parte din dialog.

Excelența Sa, Özgur Kivanç Altan, în interviul acordat va pune accent și pe cooperarea industrială, atât în domeniul civil, inclusiv în cea ce privește dezvoltarea infrastructurii României, dar și în domeniul militar. Aici pe lângă achiziția de drone Bayraktar TB2 sau a unei corvete ușoare din clasa Hisar, trebuie amintit că turcii sunt prezenți la Automecanica Mediaș unde au efectuat investiții majore și unde produc aproximativ 1.000 de blindate 4x4 Cobra II. Un model pe care companiile din Turcia doresc să-l implementeze și în ceea ce privește construcții de nave de luptă sau drone, inclusiv maritime în țara noastră, prin transfer de tehnologie. Detaliile vor fi oferite de Excelența Sa, Özgur Kivanç Altan, ambasadorul Turciei.

Acesta va explica și dimensiunea cooperării politice și va oferi în exclusivitate informații despre o viitoare vizită a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan în România, în 2026.

Actualul parteneriat strategic dintre România și Turcia, semnat în 2011 și ducerea acestuia la următorul nivel, sunt de asemenea teme ale interviului.

Amintim că România și Turcia au semnat, la 24 decembrie 2011, la Ankara, Parteneriatul Strategic bilateral, un document care a ridicat relațiile dintre cele două state la cel mai înalt nivel de cooperare politică și strategică. Acordul a consolidat statutul Turciei ca principal aliat al României în zona Mării Negre și partener esențial în cadrul NATO.

În 2013, adoptarea Planului de Acțiune pentru implementarea Parteneriatului Strategic a transformat documentul într-un cadru concret de cooperare, cu proiecte bilaterale și consultări periodice la nivel înalt.