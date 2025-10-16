€ 5.0884
Data publicării: 20:17 16 Oct 2025

EXCLUSIV România se pregătește să fie capitala mondială a pisicilor. Adrian Dragotă, invitat la DC Anima - VIDEO
Autor: Doinița Manic

romania pisici Adrian Dragotă, invitat la DC Anima
 

O nouă ediție DC Anima cu Tudor-Tim Ionescu!

De această dată, realizatorul emisiunii vă invită la o discuție captivantă despre eleganță, grație și… pisici! Invitatul său este Adrian Dragotă, președintele Federației Feline din România și arbitru felin.

Printre temele abordate se numără:

  • Campionatul Mondial Felin – FIFe World Winner Show 2025 
  • Cum se desfășoară concursurile de frumusețe pentru pisici
  • Ce presupune munca unui arbitru felin
  • Cele mai populare rase de pisici și criteriile de jurizare
  • Relația specială dintre om și pisică

Nu ratați o ediție plină de informații, pasiune și povești despre cele mai rafinate feline!

DC Anima poate fi urmărită vineri, 17 octombrie 2025, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube, de la ora 19:00. 

Adrian Dragotă
dc anima
pisici
