România se pregătește să fie capitala mondială a pisicilor. Adrian Dragotă, invitat la DC Anima - VIDEO

O nouă ediție DC Anima cu Tudor-Tim Ionescu!
De această dată, realizatorul emisiunii vă invită la o discuție captivantă despre eleganță, grație și… pisici! Invitatul său este Adrian Dragotă, președintele Federației Feline din România și arbitru felin.
Printre temele abordate se numără:
Nu ratați o ediție plină de informații, pasiune și povești despre cele mai rafinate feline!
DC Anima poate fi urmărită vineri, 17 octombrie 2025, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube, de la ora 19:00.
de Val Vâlcu