România se pregătește să fie capitala mondială a pisicilor. Adrian Dragotă, invitat la DC Anima - VIDEO

De această dată, realizatorul emisiunii vă invită la o discuție captivantă despre eleganță, grație și… pisici! Invitatul său este Adrian Dragotă, președintele Federației Feline din România și arbitru felin.

Printre temele abordate se numără:

Campionatul Mondial Felin – FIFe World Winner Show 2025

Cum se desfășoară concursurile de frumusețe pentru pisici

Ce presupune munca unui arbitru felin

Cele mai populare rase de pisici și criteriile de jurizare

Relația specială dintre om și pisică

Nu ratați o ediție plină de informații, pasiune și povești despre cele mai rafinate feline!

DC Anima poate fi urmărită vineri, 17 octombrie 2025, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube, de la ora 19:00.

