Data actualizării: 19:05 21 Oct 2025 | Data publicării: 18:02 21 Oct 2025

EXCLUSIV România, sancţionată de CE pentru cum arată drumurile
Autor: Anca Murgoci

titi-aur2_95409500 Titi Aur la DC News
 

Iată ce spune Titi Aur, instructor de conducere defensivă, despre acest subiect. 

De asemenea, specialistul răspunde şi urmăritorilor emisiunii. De ce este obligatorie purtarea centurii de siguranţă? De ce femeile gravide nu au această obligativitate? 

Comentăm împreună, de asemenea, şi câteva imagini din trafic. Ce s-a greşit şi ce e de făcut pentru a nu ajunge în acele situaţii? 

Emisiunea poate fi vizionată marţi, 21 octombrie, de la ora 18:00, pe DC News şi DC News TV, pe Facebook şi Youtube. 

Nu uitaţi, dacă aveţi imagini din trafic sau subiecte pe care aţi dori să le discutăm în emisiune, ne puteţi contacta pe adresa de e-mail [email protected].

