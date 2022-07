Rodica Spînu, etalare legată de situația financiară a românilor până la sfârșitul anului 2022. Mari schimbări

Rodica Spînu este un astrolog și tarotolog cu o poveste de viață cu totul și cu totul specială. Născută în Călărași, Republica Moldova, are Soarele în Rac, Ascendentul în Fecioară și Luna în Leu. Povestea cu astrologia și tarotul a început la întoarcerea lui Saturn când, deși avea o carieră în domeniul economic, ea fiind economist de meserie, simțea că îi lipsește ceva. „Aveam un job, aveam o familie, aveam deja un copil, dar nu mă simțeam împlinită, „m-am întrebat ce îmi mai trebuie. Acest lucru m-a împins, în primul rând, să studiez astrologia, am citit tot ce s-a găsit la acea vreme”. Rodica Spînu vine cu sfaturi pentru cei care simt că viața mai are lucruri extraordinare pregătite pentru cei curioși să încerce. „Tu ești cel care alegi rezultatul, ce poți să folosești din tot ceea ce ai, din talentele pe care le ai, din resursele pe care le ai”.

Într-un moment în care cu toții suntem afectați de creșteri de taxe, impozite pe proprietăți, prețuri mai mari pentru hrană sau chiar o criză în alimentație, iar astrele prin intrarea lui Marte în Taur, dar și prin faptul că Uranus este în Taur, ne indică lupta pentru supraviețuire, pentru alimentație, pentru resurse, avem nevoie să știm exact încotro ne îndreptăm cu toate acestea, de aceea, Rodica Spînu a efectuat o etalare pentru situația financiară a românilor până la sfârșitul anului 2022.

„M-am simțit surprinsă de ce a ieșit”, a spus Rodica Spînu, precizând că această etalare vorbește despre situația financiară a oamenilor de rând, a celor obișnuiți care trebuie să răzbească printre credite, rate, copii de îngrijit și alte nevoi ale traiului.

Rodica Spînu a folosit metoda de etalare „cu opt cărți” din tarotul lui Papius, un pic mai diferit de cel al lui Edward Waite. Cărțile lui Papius arată energiile în care ne aflăm, ne arată energiile în care se află banii. Nu înseamnă că aceste cărți ne vor da previziuni exacte, sunt niște predispoziții pe care ni le arată, cum anume decidem noi să acționăm depinde de noi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News