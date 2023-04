Robert Cazanciuc: Separarea puterilor în stat, tema unei emisiuni filatelice lansate de Romfilatelia

Robert Cazanciuc: Am demarat un proces de asanare normativă cu ajutorul inteligenței artificiale, iar astăzi am folosit din nou timbrul ca instrument de comunicare și educare

Într-o țară în care sunt 15000 de acte normative în vigoare este foarte greu să-i ceri cetățeanului să cunoască legea. Astfel, în urmă cu mai mulți ani, am început un proces amplu de informare și acces facil la actele normative, pentru ca cetățeanul să-și cunoască drepturile și obligațiile.

Am început cu acces gratuit la Monitorul Oficial, am continuat cu ilustrarea pe timbre a nouă drepturi fundamentale din Constituție, am demarat un proces de asanare normativă cu ajutorul inteligenței artificiale, iar astăzi am folosit din nou timbrul ca instrument de comunicare și educare.

Separarea puterilor în stat (executivă, legislativă și judecătorească) este un principiu fundamental al Constituției noastre. Originea inițiala a conceptului vine din antichitate, de la Aristotel, a fost conturat în Anglia secolului XVII și a prins viață odată cu Revoluția Franceză.

Curtea Constituțională a României a interpretat dinamic acest concept, arătând că cele Trei Puteri trebuie să colaboreze loial între ele și toate să fie loiale Constituției. Aș spune că Parlamentul și-a intrat în acest rol, prin invitarea constantă la dezbaterile din comisiile de specialitate, a celorlalte două puteri atunci când sunt analizate acte normative importante.

Alina Gorghiu (PNL), președintele interimar al Senatului, alături de Robert Cazanciuc

De pildă, un exemplu de bune practici este relația dintre Senat și CSM în care sunt solicitate puncte de vedere de la CSM asupra unor acte normative cu implicații asupra activității sistemului judiciar. CSM-ul răspunde de fiecare dată, exprimând opinii juridice, chiar dacă obligația unui aviz există doar în situația legilor din organizarea sistemului judiciar.

Printre vorbitorii la lansarea emisiunii filatelice de astăzi s-au aflat Alina Gorghiu, președinte interimar al Senatului, dar și reprezentanți ale celor trei puteri ale statului: Lucian Romașcanu, ministrul Culturii din partea Guvernului, judecător Daniel Grădinaru, procuror Daniel-Constantin Horodniceanu, președinte, respectiv vice-președinte CSM, judecător Corina-Alina Corbu, președinte ICCJ, avocat Traian Briciu, președinte UNBR si Cristina Popescu, director general Romfilatelia.

