Robert Cazanciuc: Se împlinește visul de acum 134 de ani al Regelui Carol I de avea o Catedrală a Neamului

"Iarnă sau vară am mers de zeci de ori să vad cum evoluează lucrările, și mai ales cum pot ajuta acest uriaș șantier al națiunii române.

Când proiectul era hulit de minți care încă mai rătăceau intr-o lume ce se dorea fără Dumnezeu, am reușit să strâng în jurul acestui proiect zeci de oameni credincioși, conștienți de șansa noastră uriașă de a făuri istorie. Așa au apărut "Prietenii Catedralei" . În comentarii veți găsi o broșură cu istoricul unei idei ajunse realitate în timpul vieților noastre, a ținut să precizeze senatirul PSAD, Robert Cazanciuc.

"Sfințirea Catedralei Naționale de astăzi a fost de aceea un moment care mi-a atins sufletul, în lumina blândă a credinței aprinsă sub acest acoperământ ceresc. Am primit cu emoție invitația de a participa la măreața slujbă de sfințire a picturii Catedralei, rememorând momentele în care mergeam pe șantier alături de un om cu har, părintele Nicolae Crângașu, însărcinat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel să supravegheze întregul proiect.

Astăzi, la 18 ani de la punerea pietrei de temelie, se împlinește visul de acum 134 de ani al Regelui Carol I de avea o Catedrală a Neamului, închinată celor care s-au jertfit pentru țara lor. Proiectul regelui materializa propunerea lansată chiar de poetul național, Mihai Eminescu, la vederea ostașilor întorși istoviți și răniți din Războiul de Independență.

De aceea, sfântul lăcaș nu este doar o construcție maiestuoasă, ci un simbol al credinței, al unității și al recunoștinței față de înaintașii noștri. Este un vis împlinit al unui popor care, în ciuda tuturor încercărilor, nu și-a pierdut credința și nădejdea.

Catedrala Mânutirii Neamului nu este doar o zidire din piatră, ci o mărturie vie a credinței românilor, o punte între generații, între jertfa înaintașilor și speranța celor de azi. Aici se adună rugăciunea, recunoștința și iubirea de țară, într-un lăcaș ridicat din rugăciunea, jertfa și nădejdea unui popor care nu și-a pierdut niciodată credința în Dumnezeu și în destinul său.

Fie ca această catedrală să ne aducă mereu aminte că adevărata mântuire a neamului stă în credință, în solidaritate și în iubirea de aproapele. Fie ca lumina care se va aprinde de acum înainte în acest lăcaș sfânt să ne unească, să ne întărească și să ne inspire — să fim mai buni, mai drepți și mai aproape unii de alții.

Dumnezeu să binecuvânteze România și poporul român!", a scris pe facebook senatorul Robert Cazanciuc.