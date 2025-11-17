Robert Cazanciuc: Planul lui Daniel Băluță, promițător și răspunde unor nevoi reale ale Capitalei

"Cred că Daniel Băluță va reuși să coaguleze și să coordoneze întreaga echipă social-democrată din București pentru a oferi bucureștenilor soluții la problemele actuale și încredere că “Facem”.

Îi mulțumesc pentru propunerea de a fi vicepreședintele #PSDBucurești, poziție din care sunt convins că vom reuși să formăm o echipă redutabilă nu doar în plan electoral, ci și în plan politico-administrativ, având printre noi oameni profesioniști, cu experiență, dedicați și implicați, cu o calitate umană și morală dovedită.

Ceea ce a făcut în #Sectorul4 se vede, iar ce va face, va face împreună cu bucureștenii, susținut de întreaga organizație a PSD, și nu numai. Și cred că va reuși, ținând cont că planul său pentru #București este promițător și răspunde unor nevoi și probleme reale ale orașului, oferind soluții concrete: deblocarea marilor proiecte de infrastructură, reforma administrației, modernizarea sistemului de termoficare, investiții în educație și sănătate, dar și transformarea Bucureștiului într-o capitală verde și modernă. Așa cum a demonstrat în Sectorul 4", a afrmat Robert Cazanciuc, după alegerea lui Daniel Băluță la conducerea organizației PSD București.