€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Politica Personalități politice Robert Cazanciuc: Planul lui Daniel Băluță, promițător și răspunde unor nevoi reale ale Capitalei
Data actualizării: 09:27 17 Noi 2025 | Data publicării: 09:26 17 Noi 2025

Robert Cazanciuc: Planul lui Daniel Băluță, promițător și răspunde unor nevoi reale ale Capitalei
Autor: Crişan Andreescu

Cazanciuc Foto: Facebook Robert Cazanciuc
 

PSD București are nu doar un nou președinte ales, ci și un candidat potrivit pentru a administra o capitală europeană, cu marile sale provocări, a precizat senatorul PSD, Robert Cazancuc.

"Cred că Daniel Băluță va reuși să coaguleze și să coordoneze întreaga echipă social-democrată din București pentru a oferi bucureștenilor soluții la problemele actuale și încredere că “Facem”.

Îi mulțumesc pentru propunerea de a fi vicepreședintele #PSDBucurești, poziție din care sunt convins că vom reuși să formăm o echipă redutabilă nu doar în plan electoral, ci și în plan politico-administrativ, având printre noi oameni profesioniști, cu experiență, dedicați și implicați, cu o calitate umană și morală dovedită.

Ceea ce a făcut în #Sectorul4 se vede, iar ce va face, va face împreună cu bucureștenii, susținut de întreaga organizație a PSD, și nu numai. Și cred că va reuși, ținând cont că planul său pentru #București este promițător și răspunde unor nevoi și probleme reale ale orașului, oferind soluții concrete: deblocarea marilor proiecte de infrastructură, reforma administrației, modernizarea sistemului de termoficare, investiții în educație și sănătate, dar și transformarea Bucureștiului într-o capitală verde și modernă. Așa cum a demonstrat în Sectorul 4", a afrmat Robert Cazanciuc, după alegerea lui Daniel Băluță la conducerea organizației PSD București.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
BNR lansează o monedă la 80 de ani de la înființarea Universității George Emil Palade din Târgu Mureș
Publicat acum 10 minute
Lista candidaților pentru București: Ultima zi în care pot fi depuse candidaturi pentru alegerile locale
Publicat acum 14 minute
Spectacol aerian deasupra Egiptului: Piramidele din Giza, vizibile printre valuri de ceață - FOTO/VIDEO
Publicat acum 14 minute
Robert Cazanciuc: Planul lui Daniel Băluță, promițător și răspunde unor nevoi reale ale Capitalei
Publicat acum 16 minute
Donald Trump schimbă foaia cu noul primar din New York Zohran Mamdani după ce l-a făcut comunist
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 55 minute
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 15 Noi 2025
Sondaj CURS: rezultate vot dacă mâine ar avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei
Publicat acum 15 ore si 4 minute
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close