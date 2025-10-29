€ 5.0829
Data publicării: 15:04 29 Oct 2025

Robert Cazanciuc, la forumul "Agresivitatea, drogurile și scăderea respectului față de lege": Drogurile, un flagel periculos
Autor: Crişan Andreescu

cazanciuc
 

Forumul Agresivitatea, drogurile și scăderea respectului față de lege, a reprezentat ocazia pentru a vorbi în fața tinerilor despre nevoia respectării legii pentru a trăi în armonie și a proteja valoarea supremă: viața, a declarat Robert Cazanciuc.

Am prezentat efectele produse de Legea Anastasia și proiectele legislative pe care le-am inițiat în domeniul siguranței rutiere.

Drogurile continuă să fie un flagel extrem de periculos și de greu de stăpânit în România. Teribiliștii la volan cred că drogurile le dau libertate, dar ajung să le-o ia lor și viețile altora care au doar vina de a-și vedea liniștiți de drumul lor.

Prevenția este cheia. Educația, dialogul și sprijinul comunității pot face diferența. Nu e suficient să condamnăm consumul, trebuie să înțelegem cauzele și să oferim sprijin, alternative și empatie.

Felicitări colegilor din Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat pentru organizarea în parteneriat cu Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație (AVAC)
a celei de-a IV-a ediții a Forumului Siguranței Rutiere, a precizat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

