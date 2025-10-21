Robert Cazanciuc: Abandonarea victimei, în urma unui accident, este crimă

"De aceea, Senatul a adoptat, luni, în unanimitate, cu 121 de voturi "pentru", proiectul meu de lege prin care fuga de la locul accidentului să fie pedepsită cu închisoarea cu executare, fără posibilitatea suspendării condamnării.

Mulțumesc colegilor mei, care au acceptat ca, împreună, să punem capăt carnagiului de pe șoselele țării.

Camera Deputaților va avea votul final", a declarat senatorul Robert Cazanciuc.