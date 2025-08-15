Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO

De Ce Citim revine cu o nouă ediție.

Sâmbătă, 16 august, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și istoricul Florian Bichir vor dialoga într-o întâlnire De Ce Citim, despre drumul european al Republicii Moldova, în contextul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin . Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube, dar și la Radio Vocativ, duminică, 17 august, de la ora 19.

