Reformă sau haos? Impactul noilor măsuri din Educație asupra profesorilor și elevilor. Petruț Rizea, la Părinți Prezenți / VIDEO

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 12 august, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre impactul noilor măsuri din Educație asupra profesorilor și pe elevilor. Alături de Petruț Rizea, profesor pentru învățământul primar și psiholog, vom discuta despre noile reforme care au pus pe jar sindicatele și profesorii.

Educația este despre copii, despre viitor și despre oamenii care îi ghidează în anii de școală.

Dar ce se întâmplă când cei care ar trebui să fie sprijin, profesorii, se simt ei înșiși vulnerabili, obosiți și descurajați de schimbările bruște și de mesajele că „nu muncesc suficient”?

În această ediție Părinți Prezenți, îl am invitat pe Petruț Rizea, care trăiește în fiecare zi realitatea școlii.

Vom discuta despre noile reforme: creșterea normei didactice, creșterea numărului de copii pe clasă și alte măsuri care, deși prezentate ca „necesare”, ridică multe semne de întrebare.

Cum îi afectează acestea pe profesori?

Ce înseamnă pentru copii?

Începem sau nu școala pe 8 septembrie?

Și ce fel de școală ne pregătim, de fapt, să avem?

La toate aceste întrebări și multe altele ne va răspunde prof. Petruț Rizea!

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Creșterea normei didactice cu 2 ore

Supraaglomerarea claselor și efectele ei asupra copiilor

Restructurarea burselor pentru elevi

Plata cu ora redusă

Ce înseamnă, de fapt, criza din educație din prezent

Imaginea profesorilor în societate

Protest masiv anunțat în prima zi de școală

Viitorul meseriei de profesor

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 12 august, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

