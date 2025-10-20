€ 5.0890
Data actualizării: 15:09 20 Oct 2025 | Data publicării: 12:22 20 Oct 2025

EXCLUSIV Război hibrid pe Internet, victime colaterale. Avocata Monica Cercelescu dă cărțile pe față la DCNews
Autor: Echipa DCNews

studio_85296900 Studio DCNews
 

Urmăriți o nouă emisiune marca DCNews, despre drepturi și riscuri, reglementări și mimări ale lor. Invitata zilei în domeniu este avocata Monica Cercelescu.

Monica Cercelescu, avocat specializat în dreptul comunicării, este invitata jurnalistul Val Vâlcu, de astăzi, 20 octombrie 2025, de la ora 14:00. Emisiunea este transmisă pe DCNews și DCNewsTV, pe cele două site-uri, dar și pe paginile de Facebook și Youtube ale acestora. 

Printre subiectele abordare în emisiune se numără populismul penal, cum este privatizată cenzura, dar și de ce Legislativul nu vrea să facă nimic. Reglementările pentru protecția copilului nu scapă de sub lupa avocatei. Victimele colaterale ale războiului hibrid purtat pe Internet este un alt subiect abordat de avocata Monica Cercelescu în interviul acordat DCNews. 

Nu ratați emisiunea de la ora 14:00!  

