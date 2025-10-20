Urmăriți o nouă emisiune marca DCNews, despre drepturi și riscuri, reglementări și mimări ale lor. Invitata zilei în domeniu este avocata Monica Cercelescu.
Monica Cercelescu, avocat specializat în dreptul comunicării, este invitata jurnalistul Val Vâlcu, de astăzi, 20 octombrie 2025, de la ora 14:00. Emisiunea este transmisă pe DCNews și DCNewsTV, pe cele două site-uri, dar și pe paginile de Facebook și Youtube ale acestora.
Printre subiectele abordare în emisiune se numără populismul penal, cum este privatizată cenzura, dar și de ce Legislativul nu vrea să facă nimic. Reglementările pentru protecția copilului nu scapă de sub lupa avocatei. Victimele colaterale ale războiului hibrid purtat pe Internet este un alt subiect abordat de avocata Monica Cercelescu în interviul acordat DCNews.
Nu ratați emisiunea de la ora 14:00!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu