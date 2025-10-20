Monica Cercelescu, avocat specializat în dreptul comunicării, este invitata jurnalistul Val Vâlcu, de astăzi, 20 octombrie 2025, de la ora 14:00. Emisiunea este transmisă pe DCNews și DCNewsTV, pe cele două site-uri, dar și pe paginile de Facebook și Youtube ale acestora.

Printre subiectele abordare în emisiune se numără populismul penal, cum este privatizată cenzura, dar și de ce Legislativul nu vrea să facă nimic. Reglementările pentru protecția copilului nu scapă de sub lupa avocatei. Victimele colaterale ale războiului hibrid purtat pe Internet este un alt subiect abordat de avocata Monica Cercelescu în interviul acordat DCNews.

Nu ratați emisiunea de la ora 14:00!