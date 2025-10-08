€ 5.0963
Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 13:16 08 Oct 2025

Rareș Bogdan critică "somnul Uniunii" în fața amenințărilor lui Putin: "No gata, no hai"!
Autor: Doinița Manic

rares-bogdan-fb_87007300 foto Facebook Rareș Bogdan
 

Europarlamentarul Rareş Bogdan a lansat, miercuri, un apel ferm la responsabilitate și vigilență în fața amenințărilor externe.

În cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a criticat lentoarea Uniunii Europene în reacția față de agresiunea Rusiei, comparând situația actuală cu Europa anilor 1936-1938 și subliniind lipsa unui lider de tip Churchill care să mobilizeze continentul.

 
 

Rareș Bogdan: Dacă bogații pot fugi din calea dronelor, agricultorii din România n-au cum. Nici copiii lor

 

"Excelențele voastre,

Președintele EPP a sintetizat cel mai bine somnul Uniunii: trebuie să ne testeze Putin ca să reacționăm. Altfel spus, haideți odată! Firește că Manfred nu este din Transilvania. De acolo este Avram Iancu, erou al luptei de emancipare a românilor, care a ținut cel mai scurt discurs al tuturor timpurilor: No gata, no hai! În engleză So done, so come on! Știți care este paradoxul? Deși secolul trecut am învățat cum arată mentalul unui dictator, noi europenii, pare că n-am reținut nimic. Ce mai trebuie să facă Putin, să vină cu tancul în Grand Place sau în Place de la Concorde, să-și cumpere o gofră sau un croissant, și noi să-l întrebăm dacă nu vrea și un pahar de șampanie? Dacă bogații pot fugi din calea dronelor la St. Moritz, Marbella sau Porto Cervo, agricultorii din România, Polonia, Danemarca și Țările Baltice n-au cum. Nici copiii lor.

Le spun ceva și celor care critică investițiile în apărare. Cum ar fi să stai la soare, obosit după o zi la câmp, cu burta plină, ascultând Odă Bucuriei a lui Beethoven, și în secunda următoare, o rachetă să-ți culeagă tot porumbul? Dar ce zic eu tot porumbul? Tot satul! Cu Biserică și școală, cu tot!

Europa trebuie să se trezească și să investeasca rapid în capacitatea sa de apărare. Europa trebuie să aibă curaj să nu dea speranță autocratilor și dictatorilor! Parcă trăim în Europa anilor 1936-1938, dar ne lipsește Churchill!", a declarat Rareș Bogdan.

rares bogdan
europarlamentar
pnl
europa
discurs
parlamentul european
