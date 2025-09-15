Radare noi în Bulgaria, proiecte pentru şcoli de şoferi în România

DC Conducem vine cu un nou episod marţi, 16 septembrie, de la ora 18:00.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, comentează cele mai noi informaţii. Cum vede specialistul faptul că Bulgaria montează radare care măsoară viteza media de deplasare? Vor fi afectaţi şoferii români în drumul spre vacanţă? Ce se întâmplă în şcolile de şoferi din România? Învaţă elevii ce sunt şi la ce folosesc senzorii cu care sunt dotate maşinile în 2025? Titi Aur povesteşte, de asemenea, şi despre un proiect pilor pentru şcolile de şoferi din România. Ce vor învăţa elevii de acum?

