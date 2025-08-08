Psihologul Maria Comăneanu dezvăluie cum funcționează cardurile psihologice, la DrPsy

Maria Comăneanu, psiholog și psihoterapeut principal, formator și supervizor autor al metodei TAC, vine la DrPsy pentru a ne vorbi despre rezultatele imediate ale cardurilor psihologice ”7 cai”.

Este vorba despre o nouă formulă de investigație si soluționare din interiorul psihologiei si psihoterapiei. Sâmbătă, de la ora 12:00, urmăriți o nouă ediție a emisiunii DrPsy pe DCNews și DCNewsTV, în care, ca invitată a Ramonei A. Dumitru și Ioanei Milea, psihologul Maria Comăneanu va explica felul în care funcționează cardurile în psihologie și cum dau rezultate imediate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News