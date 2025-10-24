€ 5.0835
Data actualizării: 21:11 24 Oct 2025 | Data publicării: 21:06 24 Oct 2025

EXCLUSIV Prevenția consumului de droguri | Teste rapide antidrog. Radu Leca, la Dr. Psy
Autor: Ioana Dinu

Prevenția consumului de droguri | Teste rapide antidrog. Radu Leca, la Dr. Psy
 

Drogurile nu mai sunt un subiect marginal.

Ele ajung tot mai aproape de familii, școli și comunități. Cum prevenim tragediile? Ce putem face înainte să fie prea târziu? Cum gândesc adolescenții care experimentează substanțe interzise? Pot testele rapide antidrog să devină un instrument de salvare?

La aceste întrebări răspunde unul dintre cei mai vocali și experimentați psihologi români. Invitatul Ramonei A. Dumitru în ediția de sâmbătă a emisiunii „Dr. Psy” este psihologul Radu Leca.

Vom discuta deschis despre: De ce tinerii ajung să consume droguri, primele semne pe care le pot observa părinții, cum arată profilul psihologic al adolescentului vulnerabil, cât de eficiente sunt testele rapide antidrog, rolul școlii, familiei și societății în prevenție, ce greșeli grave fac uneori chiar părinții, psihologia dependenței - cum începe totul și cum poate fi oprit.

Sâmbătă, ora 12:00, exclusiv pe DC News și DC News TV! O emisiune pentru părinți, profesori, adolescenți și toți cei care vor să înțeleagă pericolul real din spatele experimentării „din curiozitate”.

Urmărește Dr. Psy. Pentru că informarea salvează vieți.

