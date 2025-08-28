Prețuri mai mici la factura de energie. Cum? Aflăm împreună vineri. PPC Ore Smart îți scade factura cu până la 59% / video

Într-o perioadă în care prețurile cresc de la alimente la combustibil, există și vești bune pentru români: factura la curent poate fi mai mică.

Cum este posibil? Prin noua ofertă PPC Ore Smart, prima ofertă de energie cu tarife flexibile din România.

Invitat la interviurile DCNews, DCNews TV și DCBusiness, Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, explică pe înțelesul tuturor cum funcționează sistemul, cine poate beneficia de el și care sunt avantajele pentru clienți.

Oferta PPC Ore Smart le permite celor care au contoare inteligente să plătească cu până la 59% mai puțin pentru energie, dacă își folosesc electrocasnicele în intervalele orare avantajoase.

Cum se activează oferta, ce economii pot face românii și ce planuri are PPC pentru viitorul pieței de energie?

Emisiunea va fi difuzată vineri, de la ora 14.00.

