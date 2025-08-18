Politologul Aurelian Giugăl, invitatul lui Val Vâlcu la DCNews. De la satul românesc la austeritate și dublul discurs politic

Urmăriți o nouă emisiune de analiză politică marți, la DCNews!

Lector univ. dr. Aurelian Giugăl, politolog, de la Universitatea din București, este invitatul interviurilor DCNews, marți, 19 august, de la ora 12:00. Invitat al lui Val Vâlcu, doctorul în Științe Politice Aurelian Giugăl va aborda mai multe subiecte importante pentru români. Emisiunea este transmisă pe DCNews, DCNewsTV și ȘtiriDiaspora.

Discuțiile vor începe de la austeritate și continuă cu dublul discurs al politicienilor, despre bugetarii ce vor fi dați afară, dar și despre satul românesc. Nu vor lipsi discuțiile despre criză și când se termină austeritatea.

Acestea și alte subiecte pot fi urmărite în emisiunea de marți, difuzată pe Facebook și Youtube DCNews și ȘtiriDiaspora.

