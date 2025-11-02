Pe cine susține Călin Georgescu la Primăria Capitalei

Într-un videoclip publicat duminică seara pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a vorbit despre alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei din 7 decembrie 2025 și despre diverse partide sau candidați care vorbesc în numele lui.

„Nu am cerut niciunui partid nou sa vechi să vorbească în numele meu. Oricine pretinde că o face, alege minciuna“, a spus Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale nu susține pe nimeni în bătălia pentru Capitală, deoarece consideră alegerile din 7 decembrie ilegitime și le transmite bucureștenilor „să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă“.

„Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la București, nici altundeva. Nimeni nu mă poate convinge de contrariu. Nu pot crede în aceste alegeri din București și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui“, a zis Călin Georgescu.