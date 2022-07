Ovidiu Dranga, ambasadorul României în Japonia, la DC News și Defense Romania / video

Interviul va fi difuzat joi, 28 iulie, de la ora 16.00, atât pe DC News, cât și Defense Romania - Facebook și Youtube. Stați cu noi!

Cine este Ovidiu Dranga, ambasadorul României în Japonia

Înainte de preluarea mandatului în capitala Japoniei, Ovidiu Dranga a fost Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Polonia, între iunie 2013 – mai 2021. Anterior misiunii la Varșovia, a deținut funcția de purtător de cuvânt, secretar de stat pentru relația cu Parlamentul şi diplomație publică şi, în perioada ianuarie - iunie 2013, secretar de stat pentru afaceri globale, în Ministerul Afacerilor Externe.

În perioada 2008-2012, a fost ambasadorul extraordinar şi plenipotențiar al României în Regatul Belgiei.

Ovidiu Dranga este diplomat de carieră, cu gradul diplomatic de ambasador. Face parte din corpul diplomatic al României din 1991.

După un an de activitate ca jurnalist la revista ”Lumea”, a ocupat succesiv funcții de execuție și conducere atât în Centrala MAE, cât şi în serviciul exterior, cum ar fi prim colaborator la Misiunea României la NATO și UEO (1999-2000), director al direcției NATO (2000-2001), director general pentru afaceri politice (2005-2007). În perioada 2001-2003, Ovidiu Dranga a fost locțiitorul secretarului de stat pentru politica de apărare şi integrare euro-atlantică din Ministerul Apărării Naționale.

În exercitarea atribuțiilor specifice acestor funcții, a contribuit la iniţierea sau punerea în practică a unor proiecte sau demersuri relevante pentru politica externă a României, cum ar fi pregătirea pentru integrarea României în NATO (1994-2004), Forumul Mării Negre pentru Dialog şi Parteneriat și Strategia post-aderare a României la Uniunea Europeană (2006), Sinergia Mării Negre, Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră și cursul “Reconstrucţie post-conflict şi stabilizare” (2007), Formatul Bucureşti – B9 (2015), Summit-ul Iniţiativei celor 3 Mări (I3M) de la Bucureşti (2018) și ședințele comune de guvern româno-polone (2018, 2019). De asemenea, Ovidiu Dranga a coordonat (2000-2001) echipa de negociere a Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001 (denumit „SOFA Suplimentar”) şi a asigurat preşedinţia procesului de cooperare în sud-estul Europei în domeniul apărării (“Southeastern Europe Defence Ministerial - SEDM”), (2001-2003). În 2015, a fost ales pentru un an preşedinte al Grupului ambasadelor, delegaţiilor şi instituţiilor francofone din Polonia (“GADIF Pologne”).

În sfera construcţiei instituţionale, s-a aflat la originea creării Autorităţii Naţionale de Securitate (ANS), pe care a condus-o în calitate de director executiv (2000-2001), Catedrei de limba română din cadrul Universității Libere din Bruxelles, Consiliului consultativ interinstituţional privind comunităţile româneşti din străinătate (2012), Consiliului consultativ în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare – ODA (2013), Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Polono-Română (2016) și Consulatului onorific al României la Cracovia. De asemenea, a contribuit la înființarea și operaționalizarea Misiunii României la NATO și UEO (1998).

Ovidiu Dranga deține titlul de master în administraţie publică (”Master in Public Administration – MPA”), obținut la ”Harvard University - JFK School of Government” (2003-2004), și este absolvent al Institutului Politehnic București (1990). A absolvit studii post-universitare la “Naval Postgraduate School (NPS) - Monterey (CA)”, SUA (2001), ”George C. Marshall European Center for Security Studies” (GCMC) din Germania (1994), Institutul Român de Studii Internaţionale - IRSI (1992-1993) şi la ”Istituto di Studi e Ricerche Internazionali” din Florența, Italia (1992). În perioada 2001-2003, a activat ca asistent asociat la SNSPA, Facultatea de relaţii internaţionale, şi lector la Academia Diplomatică, iar în intervalul septembrie 2012 - mai 2013 a susținut cursuri la Institutul Diplomatic Român (IDR). În 2020, a obținut titlul de scholar în cadrul GCMC.

Ovidiu Dranga a publicat articole în revistele „Lumea” (1990-1991), „Dilema Veche” (2005) şi “Foreign Policy Romania” (2015), aducându-şi contribuţia la apariţia mai multor lucrări în publicații de specialitate cu profil de securitate şi apărare, cum ar fi „EU military beyond 2020” – contribuţie la „European Interests, a Vision for 2020”, Thomas Pollan and Guido Houben (Eds.) - 2004, Nomos ed., şi „Regional and Bilateral Defence Cooperation”, o contribuţie la volumul „Romania: Defence Reform and NATO Integration”, editat de Larry Watts, sub egida Centrului pentru studii româneşti Iaşi, Oxford, Palm Beach, Portland (2002). În 2021 a publicat, în Per Concordiam, articolul “Weaponizing Regional Cooperation. The case for Central European Solidarity”.

A fost decorat cu Ordinul „Serviciul Credincios” în grad de cavaler (2002), cu Ordinul „Meritul Diplomatic” în grad de ofiţer (2006) şi cu „Ordinul de Merit al Republicii Polone” în grad de Comandant (2019), respectiv Crucea cu stea în grad de Comandor a Ordinului de Merit al Republicii Polone, clasa a II-a (2021).

Ovidiu Dranga vorbeşte fluent engleza, italiana şi franceza.

