Orban, mesaj subtil pentru Cîțu: Eu niciodată nu am condus sub influența băuturilor alcoolice

Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că nu a condus niciodată sub influența băuturilor alcoolice, însă povestește că a luat amenzi de circulație:

„În campania prezidențială din 2004 m-a luat radarul și am avut 3 luni suspendat permisul”.

„Eu niciodată nu am condus sub influența băuturilor alcoolice. Am fost supus în mod frecvent a testul de alcoolemie”, spune Ludovic Orban, potrivit Mediafax.

El povestește că a luat amenzi de circulație.

„În campania prezidențială din 2004 m-am deplasat la Slobozia, unde erau pregătite microbuze și autocare pentru vot multiplu. Mergeam cu o viteză un pic cam mare și m-a luat radarul și am avut 3 luni suspendat permisul. Am mai avut incidente de-a lungul timpului, m-am răsturnat cu mașina la Iași, dar majoritatea au fost din cauza unor defecțiuni de natură tehnică”, adaugă liderul PNL.

Premierul Florin Cîțu a recunoscut săptămâna trecută, fiind întrebat de presă, că a stat două zile la închisoare și a plătit o amendă în SUA, acum 20 de ani, după ce a condus mașina sub influența alcoolului.

Ludovic Orban, despre problemele cu alcoolul. "M-am surprins. Am sărit calul, cum e firesc, e normal"

După ce anul trecut de ziua lui, în plină pandemie de COVID-19, a fost surprins în birou alături de colegii din Guvern, cu pahare de băutură pe masă și după ce Theodor Stolojan și Victor Ponta au vorbit despre problemele sale cu alcoolul dar și faptul că ar fi fost internat într-o clinică de dezalcoolizare, Denise Rifai l-a întrebat pe Ludovic Orban dacă a avut vreodată probleme cu alcoolul.

"Cine nu are probleme cu alcoolul... când consumă mai mult alcool decât poate duce. Toți cei care mă cunosc știu că beau foarte rar, mi se întâmplă extrem de rar să beau, am perioade lungi în care nu beau deloc. Beau numai la ocazie sau dacă merg la masă și beau un pahar de vin sau o bere. Sigur, fiecare la viața lui a băut mai mult.

Am avut și momente în care am sărit calul, cum e firesc, e normal. Alcoolul face rău, denaturează, distruge personalitatea umană. M-am surprins pe mine în situații când din cauza consumului excesiv de alcool mă schimbam, mă urâțea, îmi afecta logica, rațiunea și din cauza asta sunt un om care consumă foarte rar băutură alcoolică. Pe mine mă miră că poate să se mai vehiculeze după o prezență atât de lungă în viața publică", a declarat Ludovic Orban, la Kanal D.