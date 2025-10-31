Oana Țoiu, discuție cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, despre parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.

„Am avut o conversație importantă cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, o voce esențială în domeniul securității euroatlantice, despre următorii pași în cadrul parteneriatului dintre România și Statele Unite și despre obiectivele noastre comune. De-a lungul celor peste 20 de ani de când țările noastre colaborează ca aliați în cadrul NATO am construit încredere. Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forță catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a scris aceasta, pe contul său de X.

Dialog despre relația România - SUA

Oana Țoiu a mai subliniat că subiectele atinse au fost și importanța securității la Marea Neagră și relațiile interpersonale militare și civile in cadrul NATO.

„Am discutat despre importanța securității la Marea Neagră, despre bunele relații interpersonale - militare și civile - în cadrul NATO și al parteneriatelor noastre strategice.

Dincolo de orice decizie individuală punctuală, ambasadorul și cu mine împărtășim aceeași înțelegere privind importanța pe care românii o acordă relației dintre România și Statele Unite, fie că este vorba despre istoria noastră recentă, despre prezentul nostru sau despre planurile comune de viitor”, a mai punctat șefa diplomației din România.



