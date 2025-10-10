Sâmbătă, 10 octombrie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și istoricul Florian Bichir vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre cartea PAMFIL ŞEICARU (1894 – 1980) Cel mai mare gazetar al României Mari, apărută la editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2025 și avândul ca autor pe Conferențiar univ. dr. Florian Bichir.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!