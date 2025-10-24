€ 5.0835
Data actualizării: 12:44 24 Oct 2025 | Data publicării: 12:43 24 Oct 2025

Nou proiect pensii magistrați. Sorin Grindeanu, întâlnire cu șefii sistemului judiciar
Autor: Andrei Itu

sorin grindeanu Agerpres
 

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că a început consultări pentru noul proiect privind pensiile magistraților.

Sorin Grindeanu a avut o întâlnire, vineri, la Parlament, cu ”toți actorii relevanți din justiție”, respectiv șefa CSM, Elena Costache, șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, și procurorul general, Alex Florența.

Două obiective clare

”Dialog constructiv astăzi, la Parlament, cu toți actorii relevanți din justiție. Așa cum am anunțat public, am inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie.


Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea situației din justiție și formarea unui grup de lucru cu specialiști, sub coordonarea Parlamentului, care să identifice cu celeritate soluția legislativă constituțională.


Le mulțumesc pentru deschidere președintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, președintei Înaltei Curți de Casație și de Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea și procurorului General, Alex Florența. De asemenea, apreciez implicarea ministrului Justiției, Radu Marinescu, a ministrului Muncii, Florin Manole și a vicepremierului Marian Neacșu.

Eu cred că în politică dialogul este singura cale prin care poți obține rezultate pe termen lung. Sunt un om politic care respinge obtuzitatea și încăpățânarea, pentru că acestea nu duc niciodată la rezultate viabile.

Acest demers trebuie dus până la capăt, alături de toți cei interesați și de bună-credință, de aceea lansez și celorlalți lideri ai coaliției invitația de a fi parte activă din soluție.


Trebuie să folosim toate mijloacele parlamentare pentru a avea o soluție reală și constituțională la o problemă serioasă.”, a transmis președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe o rețea socială.

