Nicuşor Dan participă la reuniunea Consiliului European. UPDATE: Primele declarații

UPDATE: Nicușor Dan a făcut primele declarații de la Bruxelles

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut primele declarații de la Bruxelles, acolo unde participă la reuniunea Consiliului European.

"Vom aborda mai multe subiecte importante pentru România. Începem cu partea de securitate, cele 4 programe de securitate și discuția este că în momentul acesta vorbim despre un plan de acțiune cu care Comisia a venit, pe care doar l-a schițat la Copenhaga, acum trei săptămâni. După aceea, urmează o discuție pe Ucraina. E o discuție despre cum se pot folosi, de unde mai găsim bani pentru Ucraina, fiind o discuție despre fondurile înghețate al Rusiei, în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă spre Ucraina pentru a nu afecta bugetul european și bugetele statelor membre.

După aceea, avem discuția pe competitivitate, unde se discută despre simplificare. Asta înseamnă mai puțini bani pentru companii pentru fel de fel de raportări și asta înseamnă un plus de competitivitate. Se discută totodată despre digitalizare și compatibilitatea cu condițiile de climă, unde evident că există un oarecare conflict între a fi competitiv și a respecta niște obiective ambițioase pe emisii de carbon.

Ultimul subiect, dar foarte important pentru România - Moldova și procesul de aderare la UE, cuplarea cu Ucraina, cum putem să face ca să folosim acelși ani pentru accederarea Moldovei la UE", a declarat Nicușor Dan, de la Bruxelles.

Deși jurnaliștii au încercat să îi adreseze și mai multe întrebări de politică internă, Nicușor Dan a refuzat să răspundă la ele, afirmând că va reveni cu declarații.

Știrea inițială:

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa, joi, 23 octombrie, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles.

Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuţie situaţia din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea şi apărarea europeană, competitivitatea UE şi tranziţia dublă, accesul la locuinţe, migraţia şi Republica Moldova, se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Va avea loc şi Summitul Euro în format extins

Miercuri, Nicuşor Dan a participat la cina de lucru organizată de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, cu preşedintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituţional UE - Egipt.

La Bruxelles va avea loc şi Summitul Euro în format extins, unde va fi discutată situaţia economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică şi Monetară şi euro digital, potrivit Agerpres.