€ 5.0831
|
$ 4.3835
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 11:25 23 Oct 2025 | Data publicării: 08:41 23 Oct 2025

Nicuşor Dan participă la reuniunea Consiliului European. UPDATE: Primele declarații
Autor: Doinița Manic

Nicuşor Dan participă la reuniunea Consiliului European. UPDATE: Primele declarații Sursa foto: Agerpres
 

Preşedintele României, Nicuşor Dan participă la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles.

UPDATE: Nicușor Dan a făcut primele declarații de la Bruxelles

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut primele declarații de la Bruxelles, acolo unde participă la reuniunea Consiliului European.

"Vom aborda mai multe subiecte importante pentru România. Începem cu partea de securitate, cele 4 programe de securitate și discuția este că în momentul acesta vorbim despre un plan de acțiune cu care Comisia a venit, pe care doar l-a schițat la Copenhaga, acum trei săptămâni. După aceea, urmează o discuție pe Ucraina. E o discuție despre cum se pot folosi, de unde mai găsim bani pentru Ucraina, fiind o discuție despre fondurile înghețate al Rusiei, în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă spre Ucraina pentru a nu afecta bugetul european și bugetele statelor membre.

După aceea, avem discuția pe competitivitate, unde se discută despre simplificare. Asta înseamnă mai puțini bani pentru companii pentru fel de fel de raportări și asta înseamnă un plus de competitivitate. Se discută totodată despre digitalizare și compatibilitatea cu condițiile de climă, unde evident că există un oarecare conflict între a fi competitiv și a respecta niște obiective ambițioase pe emisii de carbon.

Ultimul subiect, dar foarte important pentru România - Moldova și procesul de aderare la UE, cuplarea cu Ucraina, cum putem să face ca să folosim acelși ani pentru accederarea Moldovei la UE", a declarat Nicușor Dan, de la Bruxelles.

Deși jurnaliștii au încercat să îi adreseze și mai multe întrebări de politică internă, Nicușor Dan a refuzat să răspundă la ele, afirmând că va reveni cu declarații.

Știrea inițială:

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa, joi,  23 octombrie, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles.

Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuţie situaţia din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea şi apărarea europeană, competitivitatea UE şi tranziţia dublă, accesul la locuinţe, migraţia şi Republica Moldova, se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Va avea loc şi Summitul Euro în format extins

Miercuri, Nicuşor Dan a participat la cina de lucru organizată de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, cu preşedintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituţional UE - Egipt.

La Bruxelles va avea loc şi Summitul Euro în format extins, unde va fi discutată situaţia economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică şi Monetară şi euro digital, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

reuniunea Consiliului European
nicusor dan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Neamț: O piesă rară de sticlă, veche de 1.800 de ani, descoperită pe traseul autostrăzii A8 - FOTO
Publicat acum 24 minute
Accident aviatic în Vaslui. Ce s-a întâmplat - VIDEO
Publicat acum 30 minute
România are nevoie urgentă de muncitori străini. Patronii cer guvernanților forță de muncă: Cerere record pentru 2026
Publicat acum 39 minute
Țara despre care Donald Trump spune că nu este un "jucător de echipă" în NATO
Publicat acum 57 minute
Județul în care nu mai sunt bani pentru salariile angajaților DGASPC
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Oct 2025
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 21 Oct 2025
Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu
Publicat acum 16 ore si 43 minute
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat acum 17 ore si 26 minute
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close