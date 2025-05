Nicușor Dan, discuţie informală cu Roberta Metsola, aflată în vizită în România. Ce au vorbit cei doi

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a început miercuri o vizită oficială de două zile în România. Prima oprire a fost la București, unde s-a întâlnit informal, miercuri seara, cu președintele ales al României, Nicușor Dan.

La scurt timp după întrevedere, Roberta Metsola a publicat un mesaj pe platforma X, însoțit de o fotografie în care îi strânge mâna lui Nicușor Dan. „Împreună la Bucureşti. Împreună pentru Europa. Împreună pentru România”, a scris ea, în limbile engleză și română.

Together in Bucharest. Together for Europe. Together for Romania.



???????????????? @NicusorDanRO



Împreună la București. Împreună pentru Europa. Împreună pentru România. pic.twitter.com/Lx5tPvkLI6