Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, internat de urgență la ATI
Data actualizării: 09:39 24 Noi 2025 | Data publicării: 09:18 24 Noi 2025

Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, internat de urgență la ATI
Autor: Ioan-Radu Gava

nicolae robu Foto: Unsplash
 

Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, a fost internat de urgență la terapie intensivă

Luni dimineață, fostul primar al orașului Timișoara, Nicolae Robu, a fost internat la Spitalul Județean Timil, la secția Terapie Intensivă Doronarieni. Potrivit surselor Tion.ro, acesta ar fi suferit un puseu de tensiune.

Nicolar Robu a fost primar al orașului de pe Bega timp de opt ani, între 2012 și 2020 și, de asemenea, a fost și rector al Universității Politehnice Timișoara.

În urmă cu 13 ani, Nicolae Robu a fost supus unei operații pe cord deschis, în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara. Acestuia i s-au realizat patru bypass-uri, după ce a acuzat dureri puternice în zona inimi..

Revenim cu amănunte...

