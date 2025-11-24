Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, internat de urgență la ATI

Luni dimineață, fostul primar al orașului Timișoara, Nicolae Robu, a fost internat la Spitalul Județean Timil, la secția Terapie Intensivă Doronarieni. Potrivit surselor Tion.ro, acesta ar fi suferit un puseu de tensiune.

Nicolar Robu a fost primar al orașului de pe Bega timp de opt ani, între 2012 și 2020 și, de asemenea, a fost și rector al Universității Politehnice Timișoara.

În urmă cu 13 ani, Nicolae Robu a fost supus unei operații pe cord deschis, în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara. Acestuia i s-au realizat patru bypass-uri, după ce a acuzat dureri puternice în zona inimi..

Revenim cu amănunte...