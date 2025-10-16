Negoiță arată unde sunt, de fapt, funcționarii care stau degeaba: Nu toată ziua, tot anul!

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a spus că există, în administrația locală, o nemulțumire generală care îi privește pe angajații din administrația centrală.

Negoiță: Reducerile din primării, simultan cu cele de la centru Robert Negoiță a declarat că reducerile angajaților din primării, subiect aprins de discuții între partidele din coaliție, trebuie să fie realizate concomitent cu reducerile din administrația centrală: „100%. De la noi au plecat vreo 50 de oameni, anul acesta, în mare parte către administrația centrală. Știu o grămadă de oameni care au plecat de la noi din instituție, de la primărie, și sunt pe la ministere - unde stau degeaba. Și nu toată ziua - toată luna, tot anul!

În relația cu instituțiile centrale, să mai vedem și noi care e nivelul de competență. Și dacă nu sunt cumetrii. Nici vorbă de competență! Când vii și spui că aparatul administrativ e gras, n-am cum să spun că nu-i adevărat, e realitatea, că o văd! Administrația centrală e mult prea grasă - la fel ca administrația locală. Adică încep să fac curățenie la dvs. în ogradă, dar la mine e pârloagă, e vai de neamu' ei!”, a declarat edilul, la Digi24.

Întrebat despre posibila reducere a posturilor din administrația centrală, Negoiță a estimat că aceasta ar trebui să fie de „măcar 30%. N-am lucrat în administrația centrală, dar la cât am relaționat - atâtea câte informații am, e rău!”

Reforma administrației locale, adaptată fiecărui caz în parte

Primarul e de părere că, deși partidele din coaliție nu au ajuns încă la un consens privind reforma în administrațiile locale, toate „au dreptate”. Totuși, schimbările trebuie făcute „de la caz la caz. (...) Ar trebui să fie făcut un raport între ce ai de făcut ca atribuții”.

Posturile din administrația locală trebuie reduse „100%. Aici are dreptate domnul Bolojan, dar și colegii au dreptate când spun că nu e OK să tai cu varga. Eu sunt pentru reducere. Mi se pare că-i puțin 30%. Noi avem tăieri cu 70%. N-am cum să nu fiu de acord cu tăieri de 50-60%.

Problema e că, dacă-mi spune că trebuie să tai tot și să-i dau afară pe cei care asfaltează, e nonsens, e contraproductiv să-i dau afară pe cei care au grijă de aspersoare, cei care construiesc rețele de aspersie, în perioada rece, ca să am alimentare - alta decât Apa Nova, care costă foarte mult - investiție care se amortizează în 2-3 ani”, a mai spus Negoiță, joi seară.