€ 5.0884
|
$ 4.3642
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 23:08 16 Oct 2025

Negoiță arată unde sunt, de fapt, funcționarii care stau degeaba: Nu toată ziua, tot anul!
Autor: Iulia Horovei

angajati administratia locala administratia centrala guvern primarie Sursa foto: Freepik
 

Deși liderii coaliției de guvernare discută de luni întregi tema reducerii posturilor din administrația locală, nu au ajuns încă la un acord.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a spus că există, în administrația locală, o nemulțumire generală care îi privește pe angajații din administrația centrală.

Negoiță: Reducerile din primării, simultan cu cele de la centru

Robert Negoiță a declarat că reducerile angajaților din primării, subiect aprins de discuții între partidele din coaliție, trebuie să fie realizate concomitent cu reducerile din administrația centrală: „100%. De la noi au plecat vreo 50 de oameni, anul acesta, în mare parte către administrația centrală. Știu o grămadă de oameni care au plecat de la noi din instituție, de la primărie, și sunt pe la ministere - unde stau degeaba. Și nu toată ziua - toată luna, tot anul!

În relația cu instituțiile centrale, să mai vedem și noi care e nivelul de competență. Și dacă nu sunt cumetrii. Nici vorbă de competență! Când vii și spui că aparatul administrativ e gras, n-am cum să spun că nu-i adevărat, e realitatea, că o văd! Administrația centrală e mult prea grasă - la fel ca administrația locală. Adică încep să fac curățenie la dvs. în ogradă, dar la mine e pârloagă, e vai de neamu' ei!”, a declarat edilul, la Digi24.

Întrebat despre posibila reducere a posturilor din administrația centrală, Negoiță a estimat că aceasta ar trebui să fie de „măcar 30%. N-am lucrat în administrația centrală, dar la cât am relaționat - atâtea câte informații am, e rău!”

Reforma administrației locale, adaptată fiecărui caz în parte

Primarul e de părere că, deși partidele din coaliție nu au ajuns încă la un consens privind reforma în administrațiile locale, toate „au dreptate”. Totuși, schimbările trebuie făcute „de la caz la caz. (...) Ar trebui să fie făcut un raport între ce ai de făcut ca atribuții”.

Posturile din administrația locală trebuie reduse „100%. Aici are dreptate domnul Bolojan, dar și colegii au dreptate când spun că nu e OK să tai cu varga. Eu sunt pentru reducere. Mi se pare că-i puțin 30%. Noi avem tăieri cu 70%. N-am cum să nu fiu de acord cu tăieri de 50-60%.

Problema e că, dacă-mi spune că trebuie să tai tot și să-i dau afară pe cei care asfaltează, e nonsens, e contraproductiv să-i dau afară pe cei care au grijă de aspersoare, cei care construiesc rețele de aspersie, în perioada rece, ca să am alimentare - alta decât Apa Nova, care costă foarte mult - investiție care se amortizează în 2-3 ani”, a mai spus Negoiță, joi seară.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

administratia centrala
administratia locala
reforma in administratia centrala
reforma in administratia locala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Grecia și Egiptul decid soarta celei mai vechi mănăstiri ortodoxe. Se află în locul unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Ce să mănânci și să bei înainte și după vaccinul antigripal
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Apar 241 de creșe noi în România. Până la sfârșitul anului vor fi gata 60
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Ce averi au Harry și William. Regele Charles, mai bogat decât regretata Regină Elisabeta a II-a
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Negoiță arată unde sunt, de fapt, funcționarii care stau degeaba: Nu toată ziua, tot anul!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 46 minute
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat pe 15 Oct 2025
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii octombrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
Publicat pe 15 Oct 2025
Bogdan Chirieac: Doar așa va fi schimbat Ilie Bolojan. Este haos
Publicat pe 15 Oct 2025
Alertă de la o bancă din România: Nouă capcană a fraudatorilor
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close