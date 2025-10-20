Prof. Monica Anisie, senatoare și fost ministru al Educației și Cercetării, este invitata de astăzi a prof. univ. dr. Sorin Ivan, în cadrul emisiunii ”DC Edu”, de la ora 20:00, transmisă pe DCNews și DCNewsTV.

Printre subiectele ce vor fi abordate în emisiune se vor număra criza personalului didactic, dar și efectele măsurilor de austeritate din Educație.

Învățământul din mediul rural nu va lipsi din abordarea celor doi, fiind unul sensibil și fără soluții clare deocamdată de la nivelul Guvernului Bolojan, altele decât închiderea unor instituții de învățământ.

Situația este cu atât mai vulnerabilă cu cât, în același timp, experții din Educație caută tot mai des soluții pentru analfabetismul funcțional, în timp ce AI devine tot mai prezent în viețile elevilor și studenților.