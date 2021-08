Momentul în care un român învață un muncitor din Nepal să FURE benzină la locul de muncă. "No problem, little benzin" - VIDEO

Un salariat român a fost surprins și filmat în timp ce învăța un muncitor din Nepal cum să fure benzină de la utilajele folosite la locul de muncă. Totul s-a întâmplat în Galați, iar românul îi explica nepalezului întreaga procedură, în timp ce transferă benzina furată în bidoane de plastic.

"No problem, little benzin", este concluzia gălățeanului, potrivit Mediafax. Incidentul a avut loc în urmă cu o săptămână la societatea care îngrijește spațiile verzi din orașul Galați.

Iată dialogul dintre cei doi

„No problem, no problem, and benzina sector you speek, you no work”, spune muncitorul român.

„Director, no problem?”, întreabă nepalezul, iar răspunsul românului vine imediat: „You understand, speak, no work... little benzin, no problem”.

„You take this one home, you sell, you want more monney?”, mai întreabă nepalezul în timp ce românul transferă benzina furată în bidoane de plastic.

„No sector, no problem”, îi răspunde muncitorul din Galați.

După ce a văzut imaginile, conducerea societății Gospodărire Urbană s-a autosesizat și l-a urmărit pe angajatul român. Acesta a fost prins în flagrant când pleca de la serviciu cu 10 litri de benzină.

„L-am prins în flagrant pe om. Avea într-un rucsac 10 litri de benzină Am chemat polița, a fost cercetat disciplinar și a fost dat afară. Era un angajat vechi”, a explicat Dragoș Magearu, directorul Gospodărire Urbană, potrivit aceleiași surse.

Citește și:

Andra, mesaj după 13 ani lângă Cătălin Măruță: PARTAJUL la doi... orice sfârșit e un nou început

Andi Moisescu, despre DEMISIA de la PRO TV. Mesaj subtil după plecarea lui Florin Călinescu

Meghan Markle, jobul PENIBIL pe care l-a avut, înainte să fie actriță. Îl URA!

Ștefan Bănică, făcut PRAF de Andreea Marin, ÎNȘELATĂ cu Lavinia Pîrva: Te DOARE! Nu am IERTAT!

Edward Sanda, nervos după căsătoria cu Cleopatra Stratan: Renunțați, vă rog!

Elena Cristian, DETALIU CHEIE din mesajul Ralucăi Turcan: Se poartă circul! Nu mai mâncați, nu vă mai spălați, domnul Cîțu are dreptate