Andi Moisescu, despre DEMISIA de la PRO TV. Mesaj subtil după plecarea lui Florin Călinescu

Andi Moisescu este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din PRO TV, făcându-și debutul încă de la vârsta dde 18 ani.

După atâția ani pe micile ecrane și după valul de demisii de la PRO TV din ultima vreme, Andi Moisescu a făcut dezvăluiri despre salariul său, despre ofertele pe care le-a primit de la alte posturi, dar și despre o posibilă demisie.

Ce salariu are Andi Moisescu

După "Apropo TV", Andi Moisescu a mai primit o emisiune și anume "Pe Bune?!". Mai mult, acesta face parte și din juriul de la "Românii au talent".

Andi Moisescu a spus că e mulțumit cu contractul pe care-l are la Pro TV și cu salariul pe care-l primește.

"Nu cred că se mai poate întâmpla să plec la o altă televiziune în viaţa asta. Sincer, aici, la Pro TV am şi început, în 1991, suntem în 2021, deci am 30 de ani în cap. Dacă 30 de ani nu m-a luat nimeni…

Eu sunt ca ăla, dacă nu s-a însurat până acum cine mă mai ia la vârstă asta. Luăm şi noi un om tânăr, care promite, de perspectivă, ceva. Dacă lucram în mină eram pensionar de 5 ani. Şi aveam şi bani ca lumea că au fost nişte pensii foarte mari la ei.

Dar nu mă plâng aici la PRO TV. Nu m-am plâns niciodată, poţi să-i întrebi pe toţi cei care au trecut prin managementul Pro TV-ului că în toţi ani ăştia nu m-am plâns niciodată de salariu. Când l-am primit, am zis ”sărut mâna” şi când nu l-am primit, am căutat eu să-mi câştig banii din altă parte", a declarat Andi Moisescu, pentru click.ro.

Andi Moisescu, aluzie la demisia lui Florin Călinescu: Trebuie să faci o mare tâmpenie ca să pleci

"Nu cred că aş ”zbura„ din Pro dacă m-aş plânge. Nu prea sunt de acord cu varianta ”zburatului” (n.r. dat afară). Şi psihologic, să ştii că un om nu schimbă nimic în viaţă când găseşte ceva mai bun. Doar dacă greşeşte. Trebuie să faci o mare tâmpenie ca să pleci.

Din ce-mi aduc eu aminte în ăştia 30 de ani nu-mi amintesc ca cineva să fi zburat aşa, să fi plecat, doar să fi făcut o nefăcută. Mai sunt şi cazuri din astea în care primeşti oferte din alte părti.

Am primit şi eu oferte întotdeauna, dar trebuie să-ți spun sincer că eu calculez, pun o ofertă în cumpănă, cu ce am, nu pun banii de aici versus oferta primită. Pun banii de aici, plus anii de aici, toţi anii acumulaţi de aici, versus banii de dincolo”, a mai spus Andi Moisescu.

Florin Călinescu, demisie de la Pro TV

"Cu oarecare părere de rău, vă anunț ca renunț la colaboarea cu actualul manegment al PRO TV.

Deci, și la ”Românii au talent“. Detalii, mai încolo.", a scris Florin Călinescu, pe pagina de Facebook.

