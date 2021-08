Ștefan Bănică, făcut PRAF de Andreea Marin, ÎNȘELATĂ cu Lavinia Pîrva: Te DOARE! Nu am IERTAT!

Andreea Marin, ATAC la Mihaela Rădulescu: Mă lasă RECE! Trebuie să fii BOLNAV!

O declarație făcută de Andreea Marin în 2010, an în care era căsătorită cu Ștefan Bănică Jr., despre trădarea persoanei iubite, zguduia atunci showbiz-ul românesc. Andreea Marin spunea atunci: "Da, am fost înșelată, mi-am văzut de drum și am realizat că nici măcar nu e un capăt de lume. Nu e o pierdere în final, ci e o binecuvântare să realizezi cine ești, să te valorizezi așa cum meriți".

Chiar dacă nu e menționat niciodată cine a înșelat-o, la un an de la declarația de mai sus, Lavinia Pîrva era surprinsă de paparazzi intrând în blocul în care Ștefan Bănică Jr. deținea atunci un apartament.

Andreea Marin a fost întrebată de Denise Rifai dacă a fost trădată de bărbatul iubit și cât de tare doare, Andreea Marin a făcut dezvăluiri în emisiunea "40 de întrebări".

"Pentru mine, trecutul e trecut. Punct! Am încheiat-o cu el! Trecutul nu mai contează pentru mine, trecutul acela pe care nu l-am făcut eu, care nu a depins de mine. Pentru mine contează ceea ce trăiesc astăzi. Pe de altă parte, nu poate să fie comod să te simți înșelat, nici într-o relație de prietenie, nici de căsnicie, de familie... în orice relație faptul că așteptările tale sunt depășite în sens negativ de realitate nu poate fi ceva plăcut!

Pe o scară de la 1 la 10, te doare spre 11! Dar, dacă ești un om puternic înțelegi situația, pui fiecare personaj din poveste la locul său și îți vezi de drum. Eu nu văd deloc necesitatea de a dramatiza lucrurile în viață.

Niciun divorț nu este o dramă, este o realitate. Doi oameni sunt împreună atât timp cât își fac bine unul altuia, construiesc ceva împreună și când nu se mai înțeleg, părerea mea e să-și vadă fiecare de drum, pentru că pot fi fericiți separat și pot fi total nefericiți dacă ar sta forțat, în continuare, împreună. E o alegere până la urmă! Eu am hotărât să fiu fermă, trăiesc bine și frumos cu cineva, suntem împreună... se întâmplă să nu mai fie așa, ne luăm la revedere", a spus Andreea Marin, la Kanal D.

Andreea Marin, despre Lavinia Pîrva

Odată cu aflarea relației dintre Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr., comentariile despre asemănarea dintre Andreea Marin și noua iubită a cântărețului nu s-au mai terminat. Chiar și în prezent există comentarii și acuzații la adresa actorului din "Liceenii".

Întrebată dacă este Lavinia Pîrva copia sa fidelă, Andreea Marin a spus: "eu nu văd lucrul acesta".

"Poate că există o asemănare fizică, dar eu nu văd niciun om întreg la minte care să caute un alt partener numai fiindcă seamănă sau nu cu cel anterior. Nu cred în asta. Poate să fie doar o potrivire. Nici gând ca partenerul meu de la acea vreme să semene cu fostul meu soț, eu nu am văzut deloc vreo asemănare. Astăzi, haideți să venim la realitate, eu consider că este foarte bine fiecare dintre noi și că fiecare este exact acolo unde îi este locul și cu cine îi este dat să fie. Este cât de poate de limpede și până la urmă e singurul adevăr important că acesta e drumul pe care trebuia să-l parcurgă fiecare și nu am niciun regret!

Sunt fericită astăzi! Nu stau să mă uit în trecut și cred că fiecare poveste din viața noastră are un rol!", a completat vedeta.

"Ce nu aș ierta niciodată unui bărbat e ceea ce nu am iertat, de fapt. N-aș ierta lipsa de respect în orice formă! Lipsa de respect poate să însemne și violența, dar și faptul că nu-ți respectă demnitatea! Că încearcă să-ți minimalizeze calitățile astfel încât să se simtă mai puternic. Căsnicia nu e un tur de forță, nu e o competiție! Trebuie să fie o modalitate de a construi împreună", a spus Andreea Marin.