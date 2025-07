Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunțurile zilei, miercuri, la DC News! Tot ce trebuie să știi despre subvenții, carne și viitorul fermelor românești! / video

Miercuri, Bogdan Chirieac vă așteaptă la DC News, DC News TV și DC Business pentru o emisiune eveniment cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu! Aflăm tot despre ce se întâmplă în agricultura din România! Cum stăm cu grâul, porumbul, cum stăm cu subvențiile pentru agricultură? Cum stăm cu investițiile, fondurile europene? Va fi un interviu de referință pentru toți agricultorii din România.

Producția de carne din România a crescut semnificativ, în anul 2024! Datele INS arată că producția de carne de ovine și caprine a crescut cu 62.1%, de bovine cu 12,2%, de porcine cu 9,2%, iar de pasăre cu 8.7%, față de anul 2023. În continuare, Ministerul Agriculturii pregătește o serie de programe de sprijin pentru a se asigura că vom atinge gradul de autosuficiență de 100% la carne și produse din carne din producția românească!

Fermierii noștri merită tot sprijinul pentru a continua să aducă pe mesele românilor produse de calitate! Ce plan are Guvernul pentru ei?

România are potențial, are puterea de a investi în sectorul de creștere a porcilor, are fermieri cu dorință de muncă și viziune, care merită să fie sprijiniți pentru a dezvolta agricultura românească și fiecare comunitate locală! Cum facem acest lucru?

Ce facem cu apa pentru irigații, la schimbările climatice pe care le avem?

Cum arată viitorul agriculturii românești?

Subiecte la zi din agricultura românească: De la sprijin pentru producători până la dezvoltarea satului românesc!

Fii parte din discuție! Spune-ne ce părere ai, ce întrebări ai pentru ministru! Comentează live și hai să construim împreună o agricultură mai bună!



Miercuri, 30 iulie, live pe DC News, DC News TV și DC Business, de la ora 11.00, pe Facebook și YouTube!

@rodcnews Ministrul Florin Barbu este invitatul lui Bogdan Chirieac, miercuri, la ora 11:00 ♬ sunet original - DC News

