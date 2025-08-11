Măsurile de austeritate din educație, analizate de prof. Cornelia Popa Stavri, la DC Edu - VIDEO

Prof. Cornelia Popa Stavri, membru în Biroul Operativ al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și președinte al Sindicatului Independent din Învăţământul Preuniversitar Sector 4, revine la DC Edu. În cadrul emisiunii se vor dezbate teme de actualitate din sistemul educațional românesc, cu accent pe măsurile de austeritate din educație și efectele acestora asupra sistemului de învățământ.

"Aceste măsuri de austeritate, care inițial au fost interpretate ca măsuri de reformă, vor duce inevitabil la scăderea calității în învățământ. Dacă pornim de la prima măsură și anume creșterea normei didactice cu două ore, deși l-am ascultat și pe premierul României când a spus că vorbim doar de două ore în plus, că nu ar fi mare lucru, aceste două ore practic generează alte două ore pentru pregătirea fiecărei ore.

Nu te poți duce nepregătit la o oră pentru că ai de a face cu colective diferite de elevi, deci trebuie să te adaptezi specificului clasei de elevi. Ai nevoie de abordări și strategii diferite și atunci aceste două ore înseamnă muncă mai multă, înseamnă timp suplimentar alocat, timp care nu se găsește în plată", a declarat prof. Cornelia Popa Stavri în cadrul emisiunii DC Edu.

