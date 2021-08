Marius Tudor a dezvăluit ce salarii se dau în Parlamentul European: "O spun în direct!". Ceartă cu De Mezzo: S-ar putea să intrați sub scaun

Marius Tudor a dezvăluit ce salarii se dau în Parlamentul European / Foto: Captură video Realitatea Plus

Marius Tudor, consilier în Parlamentul European, a spus în direct la Realitatea Plus, cât câștigă un europarlamentar român pe zi. Acesta a spus și ce salariu ia el în calitate de consilier.

”Un europarlamentar român trăiește la Bruxelles cu 300 de euro pe zi”

"Știți ce sugestie aș dori eu să fac? I-aș sugera domnului Cîțu ca într-o zi așa când e este el mai liniștit, să ia o foaie de hârtie și un pix, să treacă în partea stângă cheltuielile din fiecare lună și apoi în partea dreaptă să pună 280 de euro și să înceapă să tragă cu minus. După asta să ne spună domnia sa dacă poate să trăiască cu 280 de euro pe lună în condițiile în care, atenție, stimați colegi, dau un exemplu, așa, un europarlamentar are o diurnă zilnică mai mare decât salariul lunar al celor peste 30% dintre salariații României, adică peste 300 de euro. Deci un europarlamentar român trăiește la Bruxelles cu 300 de euro pe zi, dar noi nu putem face eforturi în țara noastră mândră și frumoasă să dăm mai mult de 280 de euro pe lună unor oameni care și așa se chinuie în fiecare zi să supraviețuiască. Vreți să vă spun cât câștigă un consilier? Vă spun în direct: 6.800 de euro pe lună, plus bani pe telefon 150 de euro pe lună.", a spus Marius Tudor ]n direct la Realitatea Plus.

Mario De Mezzo, intervenție:

Ulterior a intervenit Mario De Mezzo (PNL), iar cei doi s-au luat la ceartă.

Redăm integral dialogul dintre cei doi:

Mario De Mezzo: Vrei să spui că cei care iau 280 de euro nu muncesc?

Marius Tudor: Nu am spus asta. Am spus că salariile de la Bruxelles sunt diferite. Nu încercați să folosiți tehnici din astea de manipulare cu mine că s-ar putea să intrați sub scaun în această seară.

Mario De Mezzo: Eu să intru? Aveți o exprimare foarte elevată pentru un consilier.

Marius Tudor: Absolut! Pentru un om care încearcă mereu să manipuleze, este.

Mario De Mezzo: Ce înseamnă să intru sub scaun, că eu nu am învățat la școală?

Marius Tudor: Să intrați sub scaun de rușinea vorbelor dumneavoastră.

Marius De Mezzo: Nu ați zis de rușine.

Marius Tudor: Nu știți să vorbiți în interesul românilor. Vreți să revin la ce ați spus?

Mario de Mezzo: Ipocrizia dumneavoastră să arătați cu degetul. Aveți trei degete care arată spre dumneavoastră. Fiți mai elevat și rezervat cu atitudinea pentru că ipocrizia pe care o aveți se vede din gesturi.

Marius Tudor: Nu vreau să mă cert cu dumneavoastră. Vreau să arăt românilor fața dublă pe care dumneavoastră o aveți. La televizor arătați grijă pentru cetățeni, iar aroganța și mahalaua pe care dumneavoastră le folosiți nu vă fac bine.