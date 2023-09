Mario De Mezzo ridică unele suspiciuni, după ce mașina sa a luat foc în trafic: Președintele CJ Olt mi-a zis să am grijă să nu îmi prind mâna în strung. Pare suspect...

Mașina lui Mario De Mezzo a luat foc în mers, astăzi, 29 septembrie 2023, în timp ce la volanul acesteia se afla consiliera prefectului, Diana Crețu. Din fericire, nimeni nu a suferit vătămări corporale, însă autoturismul a ars în proporție „de 90%“.

Redacția DC News l-a contactat pe Mario De Mezzo pentru a vedea care sunt împrejurările în care a avut loc acest incident și care este părerea prefectului privitoare la cauzele care au determinat incendierea mașinii.

„Astăzi, colega mea, directoarea cancelariei, s-a deplasat cu mașina mea personală la un eveniment pe care Instituția Prefectului îl organiza în județul Olt. Consilierul guvernamental bazat pe inteligență artificială ION a fost astăzi în mediul rural din județ. Motivul pentru care am ales să meargă cu mașina mea a fost pentru că celelalte mașini alte instituției aveau activități curente pe care nu am vrut să le perturbăm“, a spus Mario De Mezzo.

Mașina lui Mario De Mezzo a luat foc în mers. Ce spune prefectul

Prefectul și-a exprimat încrederea că justiția română își va face treaba, însă a ținut să precizeze că poate fi vorba și de ceva mai mult decât un simplu incident, iar pentru a-și susține punctul de vedere a reamintit o declarație a președintelui Consiliului Județean Olt de acum o lună.

„La un moment dat, colega mea a văzut fum ieșind de sub capotă, a oprit mașina, s-a dat jos din ea și până a ajuns de la volan în dreptul radiatorului, mașina a luat foc și a ars în proporție de 90%, conform rapoartelor preliminare ale pompierilor.

Tot din raportul preliminar vă pot spune că este probabil un scurt circuit electric, însă, în același timp, au fost foarte mulți prieteni și jurnaliști care m-au întrebat dacă suspectez că ar fi fost ceva mai mult.

Eu le-am spus că refuz să cred că în România anului 2023 cineva ar putea îndrăzni să se gândească la ceva mai mult în direcția aceasta, însă, prietenii mei mi-au amintit de declarațiile președintelui Consiliului Județean Olt, care a spus în urmă cu o lună să am grijă 'să nu îmi prind mâna în strung'. Aceasta a fost declarația dumnealui! Sigur, într-un alt context, în contextul controlului meu inopinat la Spitalul Județean, dar eu nu înțeleg legătura între Spitalul Județean și strung. Dumnealui mi-a spus să am grijă că dacă nu am protecția muncii - ceea ce acum, uitându-mă în urmă, pare într-adevăr destul de suspect și pare că nu e nicio legătură între spital și protecția muncii - să nu îmi prind mâna în strung.

Uitându-mă acum, retrospectiv, eu nu înțeleg care este legătura dintre strung și spital sau dintre strung și prefect, dar fiecare dintre noi suntem responsabili pentru declarațiile pe care le facem. Refuz să cred că cineva ar fi îndrăznit să meargă într-o astfel de direcție. Sigur că nu ai cum să nu te gândești, însă refuz să cred că acest lucru ar fi posibil.

A fost deja deschis un dosar penal in rem și urmează să se facă cercetări. Am încredere că justiția își va face treaba“, a spus, pentru DC News, Mario De Mezzo, prefectul județului Olt.

