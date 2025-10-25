€ 5.0835
Data actualizării: 09:16 25 Oct 2025 | Data publicării: 08:27 25 Oct 2025

EXCLUSIV Maria şi Andrei Barbu, la Mi-Th Influencer. Ce înseamnă să fii model?
Autor: Florin Răvdan

Mirela Vescan şi Thea Haimovitz vă aşteaptă duminică, 26 octombrie, de la ora 11:00, la o nouă ediţie Mi-Th Influencer.  Invitaţii acestei săptămâni sunt Maria şi Andrei Barbu, iar discuţia se va centra pe...

Mirela Vescan şi Thea Haimovitz vă aşteaptă duminică, 26 octombrie, de la ora 11:00, la o nouă ediţie Mi-Th Influencer. 

Invitaţii acestei săptămâni sunt Maria şi Andrei Barbu, iar discuţia se va centra pe viaţa de model, dar şi pe drumul spre succes. 

Cei doi fraţi, în vârstă de 14 (Maria) şi 16(Andrei) ani, fac modelling, dar şi sport. Urmăriţi emisiunea pentru a afla povestea lor, dar şi cum îmbină toate activităţile la o vârstă atât de fragedă. 

Emisiunea va fi transmisă pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi! 

